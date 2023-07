La situación de Michael Verón llevó a una investigación judicial y a la separación de varios militares implicados en el incidente. Fue en 2022. Hoy sigue hospitalizado en una clínica de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires y le reclama apoyo al Ejército.

Michael Verón, un joven de 26 años, se encontraba persiguiendo su sueño de convertirse en suboficial del Ejército cuando sufrió una tragedia que cambió su vida para siempre. El 8 de junio del año pasado, durante una ceremonia de "bienvenida" en el destacamento militar de Apóstoles en Misiones, fue víctima de un incidente que lo dejó parapléjico y sin memoria durante 21 días.

Puede interesarte

El soldado relató lo ocurrido, aunque gran parte de los detalles aún permanecen confusos en su mente. "Muchas cosas no recuerdo. Fue el 8 de junio del año pasado cuando mi familia recibió la peor noticia que nos cambió la vida a todos. Estaba haciendo la carrera militar y me hicieron la bienvenida en el destacamento de Apóstoles", dijo Verón.

En medio de la ceremonia, algo salió mal. Verón no puede precisar si cayó accidentalmente, fue empujado o incluso arrojado a la pileta, pero los resultados fueron devastadores. "Cada actividad que se hacía estaba ordenada, no me acuerdo si me caí o me empujaron o me tiraron. Acá los chicos no midieron las consecuencias y me llevé la peor parte yo y mi familia", agregó.

Puede interesarte

La caída en la pileta del destacamento ocasionó una grave lesión que lo dejó parapléjico, y desde entonces fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. En la actualidad, Verón continúa internado en una clínica de rehabilitación en Buenos Aires, donde recibe apoyo de psicólogos y psiquiatras para afrontar las consecuencias del trágico suceso.

Este incidente no solo afectó la salud física de Michael Verón, sino también su bienestar emocional. "Hoy estoy con tratamiento de psicólogos y psiquiatras, se hace muy pesado esto", admitió. Además, expresó su preocupación por mantener el contacto con su familia, quienes residen en Misiones, y exige el apoyo del Ejército en esta situación.

Destacamento militar de Apóstoles en Misiones.

Inmediatamente después del hecho, Verón estuvo hospitalizado durante 21 días en Misiones, y cuando finalmente pudo levantarse, enfrentó un dolor insoportable y debió ser intubado. Con el paso del tiempo, las secuelas y el dolor aún perduran, tanto física como emocionalmente.

Michael Verón. Foto: archivo.

El soldado busca que su experiencia sirva para generar un cambio significativo en el Ejército: "Ojalá esto cambie después de lo que me pasó a mí", expresó. Además, concluyó en que es esencial poner un punto final a los rituales de bienvenida que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los aspirantes.