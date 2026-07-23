Un taxista y un dirigente sindical del sector se enfrentaron a golpes e insultos en una parada ubicada en el centro de La Plata y el episodio terminó con denuncias policiales. La pelea ocurrió en la esquina de 13 y 46, luego de una discusión originada por un confuso episodio, y quedó registrada en un video.

Si bien la secuencia se produjo el pasado lunes 13 de julio, se conoció el video en las últimas horas que muestra como fue la pelea entre los dos hombres en pleno centro de la ciudad.

🚖 Escándalo en una parada de taxis de La Plata: chofer y dirigente sindical terminaron a las trompadas



Un taxista y un dirigente sindical protagonizaron una violenta pelea en la parada de taxis de 13 y 46, en pleno centro platense.

El incidente ocurrió cuando el chofer acusó al… pic.twitter.com/H6DvoyXxLf — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 22, 2026

En las imágenes se ve cómo comenzaron a discutir y, tras intercambiar insultos, se tomaron a golpes. La situación provocó revuelo entre los presentes, que intervinieron para intentar separarlos mientras continuaba el enfrentamiento.

Discusión y golpes en el centro de La Plata

La pelea se habría iniciado porque un auto que estaba estacionado tenía las ruedas pinchadas. El taxista, Leandro Cantoni, declaró que Juan Carlos Berón salió del edificio de IOMA ubicado a mitad de cuadra y, al acercarse a un Fiat 147 blanco, "procedió a pincharle uno de los neumáticos, ocasionándole daños". Según su versión, decidió intervenir ante la situación.

Puede interesarte

Por su parte, Berón indicó a 0221.com.ar que él no tiene nada que ver con los daños en el auto estacionado. Según su relato, llegó al lugar y cuando se bajó de su auto el taxista lo increpó y comenzó a insultarlo y se desató la discusión que terminó con golpes.

Luego de la pelea, los dos involucrados radicaron denuncias policiales y dieron versiones diferentes sobre lo ocurrido. La secuencia quedó grabada y el video comenzó a circular en las últimas horas, mostrando el enfrentamiento en plena vía pública.