Un séisme de magnitude 6,6 a frappé le Japon cette nuit au large de Shikoku.

Ce sont les préfectures d'Ehime et Kochi qui ont été le plus touchées, notamment les villes d'Ainan et Sukumo.

Ici la vidéo juste après le séisme à Sukumo (Koichi) #Japon pic.twitter.com/7X56SrJL9w