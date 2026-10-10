Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes a Panamá, generando momentos de incertidumbre y tensión en la población. Ante el fuerte movimiento, cientos de personas abandonaron oficinas y edificios para buscar refugio en espacios abiertos.

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

🔴🔴TERREMOTO | Así se registró el potente sismo en el sur de Panamá, con magnitud de 7.7 y tan solo 12 kilómetros de profundidad: el movimiento telúrico ha dejado daños considerables en infraestructuras, mientras la población todavía no se recupera de los segundos de terror vividos. ⚠️Varias réplicas intensas se gan registrado en los últimos minutos, incluyendo un temblor magnitud 6.6 y varios siperiores a magnitud 5. 📌4:47 PM | 9.10.2026 ✅️ https://t.co/WlQFg167bk ➡️ @AgendaClimatica ▶️ https://t.co/OBEFwksFsW — Jean Suriel (@JeanSuriel) October 9, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente que el sismo había alcanzado una magnitud de 8,0, aunque posteriormente corrigió el registro a 7,7. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur del país, a una profundidad de 10 kilómetros.

Impresionante video que recoge en una propiedad privada de Panamá el momento exacto del terremoto de ayer de magnitud 7.8 en la escala de Richter...es impresionante ver como se desplaza el agua dentro de la piscina....impresionante y terrorifico. https://t.co/orB93YYN8v — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) October 10, 2026

🇵🇦📌 Imagens aterradoras revelam a magnitude dos danos deixados pelo terremoto no Panamá nesta sexta-feira, 9 de outubro, às 17h (horário local), de magnitude 7,7, no centro de Pereira, uma das áreas mais atingidas da cidade. https://t.co/1xhNLbAHCP — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) October 10, 2026

En la Ciudad de Panamá, los ciudadanos permanecieron en la vía pública a la espera de información oficial sobre posibles réplicas. Los reportes indican que el sismo provocó la caída de objetos en el interior de las viviendas. Rosendo Domínguez, un hombre de 60 años de la provincia de Herrera, relató su experiencia a la agencia AP:

Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados.

La magnitud del fenómeno también encendió las alarmas en la región. El USGS emitió una alerta de tsunami en el Pacífico oriental. Por su parte, las autoridades de El Salvador advirtieron sobre una amenaza moderada para sus costas, ante la posibilidad de que el nivel del mar aumentara hasta un metro durante las dos horas posteriores al sismo.

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Hasta el momento, los organismos de protección civil continúan con las evaluaciones en las áreas afectadas para identificar daños en viviendas, comercios e infraestructura. Los primeros informes oficiales no registran víctimas ni daños materiales de gravedad.