Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y generó alerta de tsunami
El movimiento sísmico provocó momentos de tensión en diversas zonas del país, obligando a cientos de personas a evacuar edificios mientras las autoridades evalúan posibles daños.
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes a Panamá, generando momentos de incertidumbre y tensión en la población. Ante el fuerte movimiento, cientos de personas abandonaron oficinas y edificios para buscar refugio en espacios abiertos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente que el sismo había alcanzado una magnitud de 8,0, aunque posteriormente corrigió el registro a 7,7. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur del país, a una profundidad de 10 kilómetros.
En la Ciudad de Panamá, los ciudadanos permanecieron en la vía pública a la espera de información oficial sobre posibles réplicas. Los reportes indican que el sismo provocó la caída de objetos en el interior de las viviendas. Rosendo Domínguez, un hombre de 60 años de la provincia de Herrera, relató su experiencia a la agencia AP:
Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados.
La magnitud del fenómeno también encendió las alarmas en la región. El USGS emitió una alerta de tsunami en el Pacífico oriental. Por su parte, las autoridades de El Salvador advirtieron sobre una amenaza moderada para sus costas, ante la posibilidad de que el nivel del mar aumentara hasta un metro durante las dos horas posteriores al sismo.
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Hasta el momento, los organismos de protección civil continúan con las evaluaciones en las áreas afectadas para identificar daños en viviendas, comercios e infraestructura. Los primeros informes oficiales no registran víctimas ni daños materiales de gravedad.