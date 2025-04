La mañana del lunes se vio marcada por la tristeza y el desconcierto tras el fallecimiento del Papa Francisco, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 12 años. Seguidores y no seguidores del Pontífice se despidieron con emociones encontradas, mientras diversas figuras del entretenimiento expresaron su dolor y admiración. Entre ellas, Lali Espósito, quien aprovechó su participación en el programa Nadie dice Nada (LUZU TV) para rendir homenaje al Sumo Pontífice.

En Luzu no habían mencionado al Papa en toda la mañana y tuvo que ir Lali a poner orden. Tremendo. pic.twitter.com/JNJU89OoCU — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) April 21, 2025

Junto a Soledad Pastorutti, Lali no dudó en compartir su sentir sobre el acontecimiento que conmovió al mundo. "Es un día muy particular, me levanté re triste como toda la Argentina y el mundo", confesó la cantante, visiblemente afectada por la noticia.

En su intervención, Espósito destacó la importancia histórica del Papa Francisco, quien fue un referente para muchas personas más allá de su rol religioso. "Qué día histórico, no quiero dejar de mencionarlo porque me parece que mucha gente que nos está viendo se está distrayendo de una noticia horrible, y bueno, falleció nuestro Papa", comentó con tono serio, ante la atenta mirada de sus compañeros.

La cantante continuó destacando las virtudes del Pontífice: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importantes dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida de un montón de gente. Un re contra capo, excede a cualquier creencia y religión en particular".

Puede interesarte

En su emotiva reflexión, Lali también recordó su origen argentino, haciendo una mención especial al legado del Papa Francisco: "Fue un zarpado, el respeto por ese tipo más allá de su investidura, un tipo de San Lorenzo, el argentino más importante de la historia. Su huella es muy zarpada. El chabón, este hombre maravilloso fue nuestro Papa argentino representándonos en el mundo", concluyó.

Además de su intervención en televisión, Lali Espósito también expresó su pesar en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una foto del Papa Francisco acompañada de un mensaje de respeto y condolencias, sumándose al homenaje de otros famosos que también manifestaron su tristeza por la partida del Pontífice.