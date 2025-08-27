Un impactante accidente ferroviario ocurrido en Polonia quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo un auto atraviesa una barrera en un cruce y queda detenido sobre las vías, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Segundos después, un tren en circulación embiste violentamente la parte trasera del vehículo, provocando que sea lanzado por los aires hasta caer a un costado de la vía férrea. La fuerza del impacto generó escenas de gran dramatismo que sorprendieron a los testigos y multiplicaron la difusión del video en redes sociales.

🚆🚘Tren embiste y lanza por los aires un coche parado en una vía férrea



En la Red se ha viralizado un video de un accidente ocurrido en una vía férrea a su paso por una ciudad polaca. En las imágenes, se ve cómo un coche rompe una barrera y se detiene en un cruce. pic.twitter.com/N7RDfWOyuc — Sepa Más (@Sepa_mass) August 26, 2025

De acuerdo con medios locales, el conductor del automóvil sobrevivió al choque, aunque sufrió heridas que motivaron su traslado inmediato a un hospital cercano. Por el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de su estado de salud, pero se confirmó que recibió atención médica de urgencia tras el accidente.

Puede interesarte

Como consecuencia del siniestro, el tráfico ferroviario en la zona se vio interrumpido durante menos de dos horas, mientras las autoridades trabajaban en la remoción del coche y en la verificación de las condiciones de seguridad de las vías. El episodio reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los pasos a nivel.