Choque brutal
Un tren arrolló a un auto detenido en un cruce ferroviario en Polonia y lo lanzó por los aires: el impactante video
El conductor resultó herido y el tráfico quedó interrumpido por menos de dos horas.
Un impactante accidente ferroviario ocurrido en Polonia quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo un auto atraviesa una barrera en un cruce y queda detenido sobre las vías, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.
Segundos después, un tren en circulación embiste violentamente la parte trasera del vehículo, provocando que sea lanzado por los aires hasta caer a un costado de la vía férrea. La fuerza del impacto generó escenas de gran dramatismo que sorprendieron a los testigos y multiplicaron la difusión del video en redes sociales.
De acuerdo con medios locales, el conductor del automóvil sobrevivió al choque, aunque sufrió heridas que motivaron su traslado inmediato a un hospital cercano. Por el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de su estado de salud, pero se confirmó que recibió atención médica de urgencia tras el accidente.
Puede interesarte
Como consecuencia del siniestro, el tráfico ferroviario en la zona se vio interrumpido durante menos de dos horas, mientras las autoridades trabajaban en la remoción del coche y en la verificación de las condiciones de seguridad de las vías. El episodio reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los pasos a nivel.