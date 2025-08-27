Un odontólogo de 68 años murió en Sudáfrica después de caer desde la ventana de su alojamiento en un tercer piso, en la localidad costera de Ramsgate, en KwaZulu-Natal.

El hecho ocurrió durante la medianoche del sábado. Vecinos escucharon el impacto y llamaron a emergencias. El turista fue hallado con vida, pero murió tras ser trasladado al hospital.

Según las primeras pericias, el hombre se alojaba solo y había consumido alcohol antes del accidente. La policía abrió una investigación para establecer cómo ocurrió la caída. Por ahora no comunicaron que tengan ninguna teoría al respecto.

El hombre estaba de vacaciones en Sudáfrica cuando sufrió la caída fatal. (Foto: NewsX)

“Durante el transporte al hospital, la condición del paciente se deterioró significativamente, lo que llevó a los paramédicos a comenzar con las maniobras de reanimación”, informó Craig Botha, vocero del Servicio Privado de Ambulancias.

“A pesar de los dedicados esfuerzos de nuestro equipo médico de emergencia, el paciente fue declarado muerto en el hospital”, agregó.

El portavoz policial, coronel Robert Netshiunda, señaló: “Los informes indican que el fallecido vivía solo en su piso y estaba bebiendo cuando se cayó. Fue llevado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto”.