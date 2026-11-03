Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes como consecuencia de que dos helicópteros colisionaran mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

El fallecido viajaba a bordo de un helicóptero de la empresa Fishtail Air, mientras que otro turista que iba en la misma aeronave sufrió heridas. Por el momento, no se reportaron víctimas en el otro aparato.

El turista herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados al Hospital Mediciti en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter, de acuerdo con las autoridades.

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En las impactantes imágenes se ve el momento en que uno de los helicópteros se va acercando peligrosamente al otro que está a punto de tocar tierra pero las aspas se tocan y provoca que los dos helicópteros se estrellan sobre la nieve.

🚁💥Colisión fatal de dos helicópteros a pocos metros de una multitud en Nepal Un turista indio murió y otras tres personas resultaron heridas. https://t.co/yusDDzkF2Y — RT Última Hora (@RTultimahora) November 3, 2026

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu. El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.