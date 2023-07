El veterinario rufinense Máximo Quevedo ideó un sistema, para financiar los tratamientos de los perros en situación de calle o sin familia.

Ana Inés Dobal

“Tu ayuda salva animales”. Así se llama la marca que decidió crear el veterinario de Rufino Máximo Quevedo para generar fondos y conciencia, a través de la venta de merchandising, y solventar los gastos de todo tipo por la atención comprometida y segura a los animales abandonados, sin que los costos recaigan siempre en las mismas pocas personas, además de ampliar la mirada.

Después de ver en redes un video que Quevedo compartió, invitando a seguir la cuenta de Instagram y compartiendo la recuperación de un perrito que llegó en muy mal estado, El Litoral lo visitó en su veterinaria para conocer más sobre este proyecto de ayuda y colaboración a los animales en estado de abandono.

– ¿Cómo surgió la idea de tener un espacio en redes para ayudar a los animales en situación de abandono o riesgo? ¿Cuál es el nombre y por qué?

-Todo surge porque la mayoría de las veces que me toca atender los animales callejeros, o pierdo plata o salgo hecho, situación que le ocurre a muchos veterinarios, donde tenemos que poner en muchos casos dinero de nuestro bolsillo, aunque muchas veces también es cierto que hay personas que colaboran para cubrir los costos. Por esta situación, muchos veterinarios no atienden perros abandonados. Triste, pero real. Pero también es injusto atender un callejero y no poder brindarle una atención veterinaria adecuada, ya que muchas veces hay que hacer estudios complementarios, como rayos X, ecografía o análisis de sangre (este último con un valor aproximado de 10 mil pesos). Cómo verás, cuando viene un abandonado, no se cobra la consulta o la mano de obra, pero es injusto que el veterinario tenga que afrontar todos los costos, como traslado, agujas, jeringa, catéter, cintas, gasas, vía de suero, solución fisiológica, antibióticos, analgésicos, desinflamatorios y demás medicación, dependiendo de la situación, además de productos de limpieza y desinfección. Por lo tanto, para que esto no dependa de una sola persona o de un grupo, como Pichichus, me pareció una buena idea crear una marca: Tu ayuda salva animales, donde en lugar de pedir una donación, se generan algunos productos, ya que siempre alguien tiene que comprar algo y qué mejor que cuando compren un producto de esta marca, de manera indirecta se está colaborando con algún animalito de la calle. Y lo segundo es que se da trabajo a las personas que participan en la impresión.

– ¿Qué propone y cómo se vinculan los potenciales apoyos con ustedes y los animalitos?

-La propuesta es poder brindar un mejor servicio a los animales abandonados si uno tiene los recursos económicos, que generalmente son una limitación a la hora de llegar a un correcto diagnóstico, poniendo en peligro la salud del animal, y lo segundo es tratar de que alguien los adopte. Así mejora la salud pública, sin perros en la calle, hay menos enfermedades.

– ¿El merchandising busca generar fondos para solventar gastos y concientizar?

-Lo principal es tener fondos para poder hacer lo mejor posible el trabajo con los callejeros; los diseños de impresión bajo demanda son todos relacionados con mascotas y tratar de concientizar a las personas.

– ¿Cómo ves el panorama en Rufino? ¿es evidente el destrato, la irresponsabilidad y el número de animales en situaciones de vulnerabilidad?

-El problema es a nivel nacional, porque falta educación.

– ¿Qué crees que falta o sobra como comunidad? ¿los más afectados son los perros? ¿mejoró el panorama con la castración gratuita?

-El problema mayor son los perros, pero lo que se hace en Rufino, con las castraciones masivas, es muy bueno; sin embargo, tenemos el inconveniente de que en las ciudades de la periferia no las hacen y la gente de las cercanías “tira los perros acá”.

– ¿Dónde pueden los lectores encontrar los productos? ¿de qué otro modo se puede ayudar?

-La difusión es lo más importante, en mi caso uso YouTube, Facebook, Instagram y Tik-tok. Y comparto las direcciones donde pueden ingresar para comprar los productos en Argentina. Los hay también en ocho idiomas, como inglés, francés, alemán, italiano, polaco, entre otros. https://tu-ayuda-salva-animales.flashcookie.com/ (Argentina)/ https://www.redbubble.com/es/portfolio/manage_works?ref=account-nav-dropdown (Estados Unidos).