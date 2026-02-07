Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.05, se produjo un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 455, en la zona conocida como ex Fiat, en inmediaciones del Aeropuerto de Sauce Viejo. El choque entre dos motocicletas dejó como saldo dos hombres fallecidos y un tercero en estado crítico.

Al lugar acudió personal policial tras un aviso al 911. Al arribar, los efectivos constataron que dos masculinos, de aproximadamente 25 años, habían perdido la vida como consecuencia del impacto. Uno de ellos fue hallado sin signos vitales sobre la cinta asfáltica, a la vera de la banquina, mientras que el segundo cuerpo se encontraba en el cantero central, frente al punto del accidente.

Un tercer involucrado resultó con heridas de extrema gravedad y fue asistido por una unidad sanitaria proveniente de Santo Tomé. El herido fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde ingresó entubado y en estado precario, quedando internado bajo cuidados intensivos.

El hecho provocó importantes complicaciones en la circulación, con reducción de calzada, desvíos y demoras. Restos de las motocicletas quedaron dispersos sobre la ruta, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad para quienes transitaban por el sector.

En el lugar trabajaron efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, personal del Servicio de Emergencias 107, peritos especializados y agentes de la dependencia con jurisdicción, quienes realizaron las tareas de rigor para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en el trágico episodio.