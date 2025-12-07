Previamente se había ordenado la demolición del lugar, pero la medida no fue aplicada. El siniestro ocurrió en el distrito de Arpora, un destino popular entre los turistas.

Al menos 25 personas murieron en India, luego de que una discoteca en Goa se incendiara durante la madrugada de este domingo.

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en el distrito de Arpora, al norte de Goa, un destino popular entre turistas. De acuerdo con Pramod Sawant, Ministro Principal de Goa, la mayoría de los muertos son trabajadores de la cocina de la discoteca, llamada Birch, junto con tres o cuatro turistas.

Pánico, corridas, accesos limitados y una orden de demolición que no se cumplió

Además del saldo de muertos, seis personas resultaron heridas y están en condición estable, según explicó Sawant, en declaraciones reflejadas por AP. El incendio se produjo por la explosión de una garrafa de gas y, un tiempo después, fue extinguido, según informó la agencia de noticias Press Trust of India.

Al momento del incendio, al menos 100 personas estaban en la pista de baile. Cuando las llamas se produjeron, varias corrieron a la cocina más abajo y quedaron atrapadas junto con el personal. Todos los cuerpos fueron recuperados.

🇮🇳 | Al menos 23 personas, incluidos cuatro turistas, murieron en un incendio en una discoteca en el estado de Goa, India.

La discoteca, ubicada cerca del río Arpora, tenía accesos limitados. Los bomberos se vieron forzados a estacionar sus camiones a unos 400 metros de distancia, según explicó Press Trust of India. El acceso restringido retrasó los esfuerzos por extinguir el fuego, indicaron las autoridades locales.

Roshan Redkar, funcionario del consejo local, dijo que las autoridades habían emitido anteriormente un aviso de demolición para la discoteca por no tener permiso de construcción del gobierno. Pero funcionarios de mayor rango revocaron la orden, indicó Redkar.

La promesa de una investigación para esclarecer lo ocurrido

El gobierno estatal llevará a cabo una investigación para determinar la causa exacta del origen del fuego y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las regulaciones de construcción, dijo Sawant. Las medidas de seguridad en este tipo de locales son un tema de discusión y polémica en el país.

En muchos casos, las regulaciones y controles se aplican de manera deficiente y se sospecha que algunos funcionarios del sector público no cumplen las normas. Eso eleva el riesgo de que se produzcan escenarios similares al que derivó en este incendio.