Un avión de la compañía Flydubai que realizaba el trayecto entre Dubái y Tel Aviv fue desviado este miércoles hacia Arabia Saudita. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel a la agencia EFE, la decisión se tomó debido a un altercado ocurrido entre los miembros de la tripulación durante el vuelo.

Las autoridades de seguridad israelíes han iniciado una investigación sobre el suceso. Aunque un pasajero relató al diario Jerusalem Post que el conflicto habría escalado hasta una agresión física entre los pilotos, esta versión no fue confirmada por la aerolínea ni por los organismos oficiales.

🥷🏻🇵🇸 El copiloto ataco con un cuchillo al comandante del avión al grito de “Allauh Akbar”

Hubo una violenta lucha en la cabina y brusca pérdida de altitud.



Tripulantes y pasajeros lograron entrar a la cabina y reducir al copiloto, recuperando el control de la aeronave. pic.twitter.com/NCH1UebtMj — (((VerdadesOfenden ن (@verdadsmolestas) September 30, 2026

Por su parte, el Canal 12 de Israel informó que se analiza una posible hipótesis vinculada a la seguridad, incluyendo la posibilidad de que uno de los pilotos intentara tomar el control total de la aeronave. El recorrido registrado por la plataforma Flightradar24 mostró que el avión realizó un giro brusco hacia el norte y perdió altitud antes de dirigirse a la ciudad de Tabuk.

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La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la situación se encuentra bajo control y que se están ejecutando las medidas necesarias para garantizar el regreso de los pasajeros. En un comunicado oficial, la aerolínea se limitó a informar:

Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes. Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados.

Desde Flydubai confirmaron que el aterrizaje en el aeropuerto de Tabuk se realizó sin inconvenientes y que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

PASAJEROS CANTAN durante el aterrizaje del avión de Flydubai, que sufrió una emergencia cuando se dirigía a Israel y logró aterrizar en Arabia Sauditapic.twitter.com/NkxJGWvB2R — Errete en Español (@erreteespanol) September 30, 2026