Una estudiante de 15 años fue detenida este martes después de atacar con un cuchillo a ocho alumnas en un instituto religioso de Estambul, Turquía. Una de las víctimas murió como consecuencia de las heridas y hay dos en estado crítico.

El ataque ocurrió en una institución de educación media del distrito de Basaksehir, en Estambul. Según informó el ministro de Educación turco, Yusuf Tekin, el resto de las jóvenes también recibieron asistencia médica.

La agresora, que fue detenida por las autoridades locales, también era estudiante, aunque se desconocen los motivos que llevaron al ataque. Las víctimas tienen entre 10 y 13 años. Como consecuencia del episodio, los directivos suspendieron las clases del establecimiento durante dos días.

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El hecho se produce en medio de una creciente preocupación por la violencia dentro de las escuelas turcas. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, se trata del sexto incidente violento registrado en centros educativos del país durante los últimos seis meses.

Desde abril, diez alumnos y tres profesores murieron y otras 42 personas resultaron heridas en ataques con armas de fuego en escuelas.

Entre los episodios más graves se encuentra el ocurrido el 15 de abril en Kahramanmarash, cuando un estudiante usó el arma de su padre para atacar a otras personas en una escuela. El hecho dejó diez muertos, entre ellos un profesor, y 13 heridos. Un día antes, en Sanliurfa, otro estudiante armado con una escopeta había herido a 16 personas antes de quitarse la vida.

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La cadena de ataques continuó durante los meses siguientes. El 22 de septiembre, un episodio similar en una escuela de Manisa dejó once estudiantes heridos. Seis días después, un profesor murió durante un tiroteo ocurrido en el patio de un instituto de Osmaniye.

En este contexto, también surgieron nuevas medidas y propuestas vinculadas con la seguridad escolar. Una empresa generó polémica en el país tras anunciar la comercialización de mochilas antibalas destinadas a proteger a los alumnos frente a posibles ataques.