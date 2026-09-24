Un grave episodio de violencia escolar sacudió a la ciudad de Cametá, en el noreste de Pará, Brasil, cuando una adolescente apuñaló a su profesora dentro del aula. La agresión se desató luego de que la joven rindiera un examen y recibiera la corrección de la docente, identificada como Betânia Almeida Prestes.

El hecho ocurrió el viernes 11 de septiembre por la mañana en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según medios locales, solo estaban ellas dos en el aula cuando la estudiante sacó un cuchillo de caza que tenía escondido y se abalanzó sobre la profesora, que logró bloquear el primer ataque y trató de inmovilizar a la agresora empujándola contra la pared.

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A pesar de los intentos de defensa, la profesora Almeida se cayó al piso y fue apuñalada por la espalda.

Sin embargo, nunca dejó de resistir y, tras un duro forcejeo, consiguió escapar del aula y pedir ayuda.

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📹 Ocurrió en una escuela de Cametá, Pará. La adolescente sacó un cuchillo y atacó a su profesora de Matemáticas



⚠️ La docente logró escapar y sufrió una herida que no comprometió órganos internos pic.twitter.com/szoszL9yUz — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) September 23, 2026

La docente logró alertar a las autoridades de la escuela, que llamaron de inmediato a la policía y a los servicios médicos. La adolescente fue detenida en el lugar.

Betânia fue trasladada al Hospital Regional de Cametá, donde recibió puntos de sutura por las lesiones, que no resultaron de gravedad, y quedó internada algunas horas en observación.

La joven fue interrogada por la policía y, según informaron, declaró que no tenía un motivo específico para el ataque, solo que la profesora “no le caía bien”.

También indicó que había arrojado el cuchillo en un tacho de basura de la escuela, donde fue recuperado y secuestrado por los agentes.

Tras el hecho, la adolescente fue puesta a disposición de los Servicios de Protección Infantil y su madre fue notificada. La agresora fue trasladada a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con las actuaciones.

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Desde la escuela secundaria emitieron un comunicado en el que repudiaron el ataque y expresaron su solidaridad con la docente.

“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señalaron, y destacaron la trayectoria y el compromiso de Betânia Almeida Prestes con la educación.

El comunicado institucional remarcó: “La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país. ¿Hasta cuándo seremos atacados? ¿Hasta cuándo seremos irrespetados? Es absolutamente inaceptable la violencia ejercida contra un profesor que dedica su vida a promover la educación”.