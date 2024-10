La Federación Turca de Fútbol ha suspendido de por vida a la árbitra Elif Karaarslan, después que apareciera en un video sexual con un exfuncionario de la FIFA casi tres veces mayor que ella, informan medios locales.

La mujer, de 24 años, se ha desvinculado de las imágenes difundidas. "El vídeo que dicen que me pertenece no tiene nada que ver conmigo, la calidad es mala, y la persona que aparece en el vídeo no soy yo", asegura.

"Tendré un largo camino por delante desde el punto de vista legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y sólida", afirmó. "Defenderé mi causa hasta el final. Solo soy una de las muchas perjudicadas, espero ser la última", añadió la árbitra.

Un abogado que representa a Karaarslan emitió un comunicado en las redes sociales en el que afirma que el video fue generado con ayuda de inteligencia artificial. "Se publicó en las redes sociales un video montado que no era original y que se creó totalmente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y que no tiene relación alguna con mi cliente", reza su mensaje.

Según el abogado, este vídeo "montado" y "creado con intenciones maliciosas y deliberadas", representa "una amenaza para cualquiera que se enfrente a acusaciones similares en el futuro".

Puede interesarte

Por su parte, Orhan Erdemir, supervisor de árbitros de 61 años, que ha sido suspendido por el mismo video, exige que se tomen las medidas necesarias para limpiar su reputación. Por otra parte, comentó que no existe ninguna norma que prohíba a los árbitros mantener relaciones sentimentales.

La Federación Turca de Fútbol exigió 45 días de suspensión para Orhan Erdemir y 90 días para Elif Karaarslan. Incluso después de que finalicen sus periodos de suspensión, no podrán volver al fútbol, ya que el reglamento estipula la revocación total de las licencias para aquellos que reciban una sanción de 45 días o más.