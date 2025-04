Mónica Miriam Mantarás y su hija Huilén Sosa son oriundas de La Plata y viven una pesadilla en México después de tomar unas vacaciones: "Nos piden 60 mil dólares a toda costa".

La familia llegó el viernes a Cancún y el domingo por la mañana Mónica, de 63 años, empezó a sentirse mal y sufrió un infarto. Su hija la llevó de urgencia a una clínica que estaba a cinco minutos del hotel, donde no la quisieron atender sin antes pagar.

"Me hicieron pagar 6 mil dólares. No tengo más fondos en la tarjeta", dijo Huilén entre lágrimas a través de un video difundido. Antes de trasladarla al Hospital Playamed, le pidieron que pague 3.400 dólares por la ambulancia: "Les dije que no tenía más plata, que necesitaba que trasladen a mi madre y finalmente la trasladaron".

Al llegar a la segunda clínica, firmó la autorización de la ambulancia: decía "costo cero". Mientras la atendían, una secretaria le pidió 2.500 dólares con un posnet para una medicación. "Me desesperé porque no tenía cómo pagarla. Le pregunté si era de vida o muerte. Por arte de magia le dieron la medicación sin tener que pagar", contó.

En ese marco, le dijeron a Huilén que Assist Card no cubría ese tipo de intervención y tenía que pagar 55 mil dólares. Una vez que llamó a la empresa, en cambio, le dijeron que la cobertura estaba asegurada.

"Después me dijeron que eran 25 mil dólares. Todo el tiempo se contradecían de la Clínica. No sé a quién creerle", dijo Huilén. "Ahora estoy a la espera de que Assist Card envíe todos los papeles, que haga el pago y que la clínica me autorice ese pago para hacer el procedimiento", agregó.

"Si por favor alguien conoce a algún embajador o tiene algún contacto. Estoy sola, me es muy difícil. Todos los que puedan ayudar. Estoy totalmente desesperada", cerró la joven platense.