“Estamos afuera del hospital y no nos dejan entrar a verla porque hubo una amenaza de bomba”, contó desde Cancún Yanina Ganga (44) con un nudo en la garganta a Infobae. Allí, se encuentra internada su madre, Virginia Rivas, la mujer de 58 años y oriunda de Rawson que permanece en coma inducido tras sufrir un ACV y un paro cardiorrespiratorio el pasado 22 de agosto. En ese difícil contexto, su familia espera el traslado al país y organiza una colecta para recaudar fondos.

“Papá me llamó aquella madrugada y me contó la noticia. Me dijo que mamá estaba entrando a cirugía de urgencia”, recordó Yanina.

Sus padres, Virginia y Raúl, habían viajado por primera vez a las conocidas playas de México para festejar su aniversario tras 45 años de casados. Para ello, partieron de la Argentina el 13 de agosto con la idea de regresar a los 10 días.

Pero justo la noche antes de emprender la vuelta, la mujer fue hallada por su esposo en la habitación del hotel con pérdida de conocimiento y vómitos.

Desde hace 10 días, comenzó una verdadera pesadilla para la familia chubutense. Todo empeoró con el correr de los días y las dudas no dejan de invadirlos hasta hoy: su madre sigue en un estado de coma y no saben qué pasará.

Ahora, rezan esperando un milagro mientras aguardan el traslado a su país natal a bordo de un avión sanitario. “Rogamos que resista para poder llevarla a casa”, imploró Yanina.

“También es difícil hablar con los médicos al igual que obtener un parte de salud. Tampoco nos dieron una respuesta de la embajada y no hemos podido contactarnos con el gobierno provincial”, lamentó.

La situación para la familia Ganga ya estaba muy lejos de ser la deseada. Sin embargo, todo se tornó aún más complicado con la reciente amenaza de bomba que los atemorizó en la ciudad turística. “Vinimos al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez de Cancún durante el horario de visita pero no pudimos entrar”, se quejó en diálogo con este medio.

Puede interesarte

“No sabemos si mi mamá está realmente bien atendida. Está en un pabellón lleno de camas”, contó después de ver por un segundo a su mamá, por primera vez después del episodio.

Desesperada, su hija remarcó una y otra vez lo difícil que se vuelve la situación con el correr de los días. Además, el seguro de salud que había contratado por los 10 días que debía durar el viaje, “se agotó”.

En este sentido, Yanina explicó: “La cobertura era 80 mil dólares y no alcanza, se acabó entre la cirugía y las horas de internación en la clínica privada Hospiten Cancún, donde estuvo internada anteriormente. Pero de ahí, fue echada por no tener pago un extra en dólares”. Y agregó: “Desde la compañía, nos dicen que no se puede ampliar el servicio y que ya está agotado”.

En tanto, la abogada Silvana Vanina Jara presentó una medida de amparo solicitando a la obra social que autorice un vuelo sanitario para trasladar a la mujer a la Ciudad de Buenos Aires. “Las hijas de Virginia estuvieron en la Legislatura donde se trató el tema y fueron recibidas por el intendente. Pero, en definitiva, nadie les da una respuesta. Lo único concreto que hay es una resolución del juez que ordena que la obra social de cumplimiento a la medida cautelar en 24 horas”, explicó la letrada a este medio.

Mientras, para dar a conocer el caso y la situación que atraviesa su entorno, crearon una cuenta de Facebook con el nombre “Por Virginia Rivas”. Allí, actualizan el estado de salud de la chubutense y también llevan adelante una colecta para recaudar fondos. “Gracias a lo que donó la gente, pude viajar este lunes para acompañar a mi papá. La situación era insostenible desde Rawson. Él estaba solo”, narró Yanina.

Y cerró, con dolor: “Mi mamá lleva una vida totalmente sana, tiene 58 años y trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut. Cuando la vi, antes de irse de viaje, estaba bien. Y ahora, verla atravesando todo esto es lo peor que me pasó en la vida. Tengo mucha bronca”.