Una artista estadounidense protagonizó un bochornoso escándalo en un avión. Se trata de Leanna Perry, ilustradora, de 32 años, reconocida por haber trabajado con importantes marcas de renombre internacional. El pasado 17 de junio insultó, golpeó y escupió a una mujer tras subir borracha a un avión.

En las últimas horas se viralizó el video en el que se ve su violento accionar con la pasajera que ocupaba el asiento de al lado. “No me quiero sentar al lado de una gorda”, gritó antes de agredirla física y verbalmente, ser expulsada del vuelo y terminar arrestada.

Todo pasó arriba de un avión de Southwest Airlines en el Aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. La artista fue detenida por la policía, obligada a abandonar la aeronave y trasladada a una dependencia. Sin embargo, la liberaron ese mismo día.

Puede interesarte

Enfrenta cargos por resistencia a la autoridad, obstruir la administración gubernamental, conducta desordenada, tres cargos de acoso y tres cargos de intento de asalto.

Una pasajera de 32 años fue arrestada en el aeropuerto de Nueva York tras insultar y escupir a otra mujer momentos antes de abordar un vuelo con destino a Kansas City.



pic.twitter.com/sdW1uzp6CL — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 21, 2025

En el video difundido en redes sociales, se observa el momento en el que empieza a insultar a la pasajera: “¡Cállate la p... boca, no me toques", le dijo antes de agarrarla de los pelos. Inmediatamente otras personas reaccionaron y la tripulación de la avión intervino en la pelea. Pero ella se negaba a soltarla y continuaba insultándola.

“Lo siento, no me quiero sentar al lado de una gorda”, gritaba mientras le tiraba el pelo. “Mira a esa mujer gorda, ni siquiera puede ver su estomago. Es horrible. Mira su outfit” lanzó. Mientras tanto la mujer agredida no respondía a sus provocaciones, por lo que la artista empezó a insultar a otras personas que estaban allí.

Puede interesarte

“¡Lo siento, negro! Mi novio es negro, así que cállate la p... boca”, le dijo a un hombre que colaboró con la tripulación para reducirla. Luego, volvió a agredir a la mujer del principio; esta vez, como tenía los brazos esposados, le escupió la cara.

Una vez en el suelo, comenzó a arrastrarse e intentó patear a otras personas. Un pasajero que estaba en el avión dijo que parecía “poseída”. Los medios locales afirmaron que se encontraba intoxicada por alcohol y, tal vez, otras sustancias. Ahora, deberá presentarse a una audiencia en la corte el 3 de septiembre de 2025.