Kristy Griffin dejó que una araña cazadora se quedara en su habitación en Nueva Gales del Sur, Australia, para que nacieran cientos de arañitas, dado que pese al temor le dio pena expulsar a la "familia".

Griffin dijo que las arañas cazadoras siempre le habían dado miedo, por lo que estaba aterrorizada al ver una acechando fuera de la ventana de su dormitorio. Pero, no pasó mucho tiempo antes de que la araña entrara, trayendo consigo cientos de bebés, según dio a conocer el medio británico The Mirror.

"Noté a la araña por primera vez cuando todavía estaba afuera, justo en en la esquina superior de la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era un micromurciélago porque estaba muy embarazada, ¡era enorme! En broma le dije a mi mamá: "Espero que no entre a mi habitación durante la noche y por la mañana abrí la cortina y allí, ya había entrado".

La araña cazadora, una de las especies de arañas más grandes de la Tierra, había encontrado su nuevo hogar entre las capas interior y exterior de las ventanas de Kristy. Pero la joven no tuvo el valor de echarla: "Originalmente iba a reubicarla, pero luego me sentí mal porque probablemente un pájaro afuera se la comería. Entonces ella hizo su saco de huevos y comencé a educarme sobre las arañas cazadoras para poder cuidar de mi nueva compañera de cuarto y no tener tanto miedo".

Kristy continuó: "Estaba nerviosa y todavía lo estoy un poco. Sigo imaginándome mi habitación invadida por arañas, o despertándome por la mañana con una en la cara o algo así. Pero logré superar mi miedo educándome a mí misma , y aprendí lo fascinantes que son en realidad. Aunque todavía me pongo nervioso cuando se mueven rápidamente".

Las fotos y videos capturados por Kristy, de 28 años, muestran a la araña con su saco de huevos en el interior de la ventana. Luego se ve el saco temblando desde dentro cuando las crías comienzan a salir del cascarón, con las primeras patas visibles aferrándose al mundo exterior. En las imágenes más recientes, las pequeñas arañas están libres y su madre devora su propio saco de huevos vacío.

Ahora Kristy está animando a otros a no tenerle miedo a las arañas gigantes, incluso si llevan decenas de bebés a cuestas. Ella dijo: "Si no lo quieres allí, simplemente reubícalo; de lo contrario, déjalo hacer su trabajo". "Son fantásticos cazadores de insectos y generalmente se mantienen fuera de tu camino". Además, es fascinante observarlos cuando atrapan algo". Y continuó: "La clave para superar un miedo es la información que fui leyendo. Generalmente uno le tiene miedo a lo desconocido. Todos los bichos simplemente están tratando de sobrevivir, seguir con su día y tienen tanto derecho como nosotros a estar aquí".