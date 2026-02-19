Ocho esquiadores murieron y uno más sigue desaparecido después de una avalancha que se produjo en las últimas horas en el condado de Nevada, en el norte de California.

La alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, dijo en una conferencia de prensa que la avalancha sepultó a un grupo de esquiadores de montaña en la Sierra Nevada, y que fue la más letal en el país en más de cuatro décadas.

Moon comunicó a los reporteros que las autoridades ya informaron a las familias de los involucrados que la operación de rescate había pasado a ser oficialmente de recuperación.

Según se supo, se encontraron ocho cuerpos y los equipos trabajan para bajar los restos de la montaña y realizar autopsias para determinar las causas de muerte, añadieron las autoridades.

Anoche fueron rescatados seis supervivientes luego de que equipos de búsqueda y rescate trabajaron en condiciones de tormenta de nieve durante varias horas, dijo la oficina de la alguacil, y añadió que dos de los seis rescatados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en riesgo su vida.