Al sector se accedió desde el kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14, a través de un camino vecinal que se extendía unos 20 kilómetros hacia el interior de la zona rural.

Como consecuencia del impacto, el piloto, domiciliado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, recibió las primeras asistencias en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, según se pudo saber.

A las 13.34, una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas partió hacia el establecimiento para intervenir en la emergencia y asistir al piloto.

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Un video muestra la caída de una avioneta en un campo del departamento Gualeguaychú. La aeronave se inclinó hacia uno de sus lados antes del impacto. El piloto fue rescatado y trasladado al hospital.

Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, la aeronave habría sufrido una falla mecánica que provocó la pérdida de control y posterior caída. Las circunstancias precisas del accidente permanecían bajo investigación.

Siniestro aéreo. Una avioneta fumigadora cayó esta tarde a un campo en un establecimiento rural de la zona de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. Como consecuencia del impacto, el piloto debió ser asistido y trasladado a un hospital. El accidente ocurrió en… pic.twitter.com/wavlBT3IfY — Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 10, 2026

Fuentes de Bomberos indicaron que, una vez en tierra, la avioneta habría registrado un principio de incendio. Las llamas pudieron ser controladas y personal policial también intervino para desarrollar las actuaciones correspondientes.

Un video muestra la caída de una avioneta en un campo este jueves en la zona rural de Perdices, departamento Gualeguaychú. Las imágenes registraron los segundos previos al impacto de la aeronave utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes. El piloto sobrevivió y debió ser hospitalizado.

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La filmación fue realizada por un productor rural que se encontraba en la zona y posteriormente fue difundida por Bomberos Voluntarios de Ceibas. En la breve secuencia se observó a la avioneta perder altura y precipitarse hacia su lado derecho hasta impactar contra el terreno.

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni acerca de su evolución luego del ingreso al centro asistencial.

Mientras avanzaban las actuaciones para establecer las causas del accidente, el video permitió observar cómo ocurrió la caída de la aeronave segundos antes de impactar en el campo del sur entrerriano.