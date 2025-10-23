Dos personas murieron este miércoles cuando una avioneta se estrelló contra la tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local (13:52 GMT) y de "inmediato se activaron los protocolos correspondientes".

La INAC, en su publicación, indicó que el hecho ocurrió en el Aeropuerto de Paramillo, "durante la fase de despegue", cuando "se precipitó a tierra".

La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de "acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro".

Fatal accidente de una avioneta en el aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado de Táchira, Venezuela, provocando la muerte de dos personas en el lugar.



Autoridades investigan los hechos.



El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue grabado por personas que presenciaban desde el suelo el despegue de la aeronave.

La misma, al comienzo se ve desde lejos y casi que se confunde con el paisaje, cuando de repente emerge con la trompa mirando hacia arriba para iniciar su vuelo, cuyo destino y duración se desconocen.

Sin embargo, instantes después, la avioneta se inclina repentinamente hacia su izquierda y el ala se clava en el suelo, lo que provoca el fatal impacto. De fondo en el video, se escuchan los gritos de los testigos ante la bola de fuego que se impone en la escena.