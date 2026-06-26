Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.

Pekin’de Küçük Uçak, Gökdelene Çarptı



Çin’in başkenti Pekin’de bir Sunward SA60L Aurora tipi hafif uçak, kentin en yüksek binası olan CITIC Tower (China Zun) ile çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle uçak parçalanırken, enkaz parçaları binanın doğu girişine düştü ve bölgede küçük çaplı… pic.twitter.com/G56PU4Gzt2 — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) June 26, 2026

Hasta ahora no está determinado si el impacto dejó muertos o heridos. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban en la avioneta.

Los videos muestran el impacto y la evacuación

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.

Otras grabaciones mostraron la salida de ocupantes del rascacielos. El material visual coincide con un escenario de evacuación tras el impacto.

#Mundo 🚨🇨🇳 Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio contra el China Zun, el edificio más alto de Pekín.



⚠️ Hasta el momento, las autoridades no han informado si el accidente dejó personas heridas o víctimas mortales. Los equipos de emergencia atienden la situación… pic.twitter.com/5ZJbZ5dYs3 — Vanguardia (@vanguardiacom) June 26, 2026

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.