Impactante accidente aéreo
Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing
Videos captaron fragmentos cayendo y la rápida salida de personas mientras persisten dudas clave sobre las causas y tripulantes.
Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.
La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.
El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.
Hasta ahora no está determinado si el impacto dejó muertos o heridos. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban en la avioneta.
Los videos muestran el impacto y la evacuación
Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.
Otras grabaciones mostraron la salida de ocupantes del rascacielos. El material visual coincide con un escenario de evacuación tras el impacto.
El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.
Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.