El partido entre Atlético Nacional y Junio de Barranquilla se tuvo que suspender por desmanes en las tribunas del estadio Atanasio Girardot. El gol que anotó el futbolista Marino Hinestroza al minuto 53 del encuentro fue el detonante de una situación que se salió de control y dejó a varias personas heridas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, hasta el momento se reportan 20 aficionados y un Policía heridos. Algunos de ellos debieron ser remitidos a centros médicos para recibir atención debido a la gravedad de las heridas que recibieron.

Las personas que terminaron afectadas de manera directa no solo fueron heridas con arma blanca. También hubo sujetos que fueron lanzados desde la segunda plante de las graderías hacia la primera, de acuerdo con lo que reportaron en la transmisión de televisión del encuentro y algunos testigos del hecho.

Batalla campal en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido de Atlético Nacional y Junior. pic.twitter.com/nR43JDuH5D — INTERPOLITICO (@Interpolitico) September 27, 2024

“Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía”, trinó el funcionario de la administración local en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, los hechos empezaron por el enfrentamiento entre aficionados de ambas escuadras en la tribuna norte. Antes del encuentro, la logística autorizó el ingreso de un grupo de hinchas del Junior que viajaron entres buses desde Barranquilla hasta la capital antioqueña. Los ubicaron en norte, en el sector contiguo a occidental, donde en los duelos del elenco verdolaga suelen poner a la prensa acreditada.

Precisamente, algunos aficionados que estaban en norte pasaron a otra tribuna. Ahí había familias con niños y adultos mayores. Muchos de ellos terminaron afectados. Si bien no vieron en riesgo su integridad física, la situación los llevó a experimentar unos nervios desconocidos, estar un poco traumados.

#Atención I Se reportó un enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional y el Junior durante el partido de este jueves en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La Policía tuvo que intervenir. Por ahora se desconoce si hay personas lesionadas.

📽️cortesía pic.twitter.com/mhxdaK3uHC — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) September 27, 2024

Según dijeron en la transmisión, en occidental había familiares de los futbolistas de ambos equipos. Por eso deportistas de Junior subieron a proteger a sus familiares. También hubo algunos que ayudaron a sacar a heridos de esa zona para que fueran atendidos por los organismos de socorro.

La mayoría de las personas que resultaron afectadas, recibieron los primeros auxilios por parte del personal de la Cruz Roja en el túnel de ingreso a los camerinos del estadio Atanasio Girardot. Mientras eso pasaba y las autoridades controlaban la situación, desde las tribunas empezaron a lanzar sillas hacia la calle. También se dice que volaron vallas. Por eso fue necesaria la intervención de miembros de la Unidad de Diálogo, Atención y Acompañamiento del Orden (antes Esmad), quienes tiraron gases lacrimógenos y aturdidoras para dispersar a los involucrados en el problema.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, concluyó el secretario.

La Dimayor, máximo ente del fútbol profesional en Colombia, así como el Ministerio del Deporte, también manifestaron su rechazo a lo sucedido en el Atanasio Girardot. Ahora se espera que tomen cartas en el asunto para evitar que este tipo de situaciones ocurran y empañen los estadios. Aún no hay fecha para que el encuentro se termine.