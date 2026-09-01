Una beba murió y su mamá, de 18 años, permanece internada en grave estado después de que ambas fueran baleadas el domingo por la tarde dentro de una casa del partido bonaerense de Lanús.

Por el hecho fue detenido un joven de 22 años, tío de la menor, mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el episodio y busca el arma utilizada, que todavía no fue encontrada.

La Policía tomó conocimiento del caso después de que las víctimas fueran trasladadas de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

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La beba había sufrido una herida de arma de fuego en la zona abdominal y murió poco después, pese a los esfuerzos de los médicos.

Su mamá, en tanto, recibió un disparo por la espalda y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Según la última información conocida, permanece internada en grave estado.

Tras las primeras averiguaciones, la Policía aprehendió a un joven de 22 años, tío de la víctima, que quedó a disposición de la Justicia.

Uno de los principales puntos que intentan esclarecer los investigadores es qué ocurrió dentro de la casa antes de que la beba y su mamá fueran baleadas.

Una de las hipótesis surgidas de los primeros testimonios incorporados a la investigación sostiene que el acusado manipulaba una pistola cuando se produjo accidentalmente uno de los disparos.

Sin embargo, fuentes judiciales brindaron otra reconstrucción: señalaron que habría existido una discusión entre dos hermanos y que el detenido habría efectuado al menos dos disparos, uno de los cuales alcanzó a la joven y otro a la beba.

La mecánica del hecho todavía no fue establecida por la Justicia y continúa bajo investigación.

Otro de los interrogantes centrales del expediente es qué ocurrió con la pistola utilizada, que no fue encontrada en la escena.

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De acuerdo con la información policial difundida sobre el caso, los investigadores preservaron la escena para realizar las pericias, pero no encontraron el arma ni evidencias balísticas en el lugar.

En uno de los procedimientos posteriores fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, aunque los investigadores determinaron que no sería la utilizada en el episodio.

También se realizó otro allanamiento después de que familiares señalaran una casa donde sospechaban que podía haber sido escondida la pistola. El procedimiento dio resultado negativo y el arma continúa sin aparecer.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de Avellaneda-Lanús, que busca establecer las circunstancias en las que murió la beba y resultó gravemente herida su mamá.