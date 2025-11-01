Asesinaron a un hombre a golpes en una feroz pelea familiar y por el crimen detuvieron a su sobrino

Acá, en este vecindario, se produjo el homicidio de Esteban Federico Mercado.

Un hombre, de 38 años, fue asesinado por su sobrino, quien lo agredió a golpes en una pelea familiar. El suceso se registró el viernes en el sur del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que la víctima de lo ocurrido fue identificada, en forma oficial, como Esteban Federico Mercado.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en Pedro Gandulfo al 1200, casi en el cruce con Monte Guaraní, donde se originó una disputa entre este hombre y su pariente, de 21 años.

Trascendió que, en el altercado, el muchacho atacó a golpes a Mercado, quien resultó herido al caer al suelo.

A raíz de lo acontecido, la víctima debió ser luego conducida, de urgencia, al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de las severas lesiones.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.