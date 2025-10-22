Buenos Aires
Una camioneta chocó contra un camión en Acceso Oeste y volcó: hay dos muertos
El siniestro tuvo lugar este miércoles por la mañana en el kilómetro 42 del Acceso Oeste.
Una camioneta chocó contra la parte trasera de un camión, volcó y los dos ocupantes del vehículo particular fallecieron. El hecho ocurrió en el Acceso Oeste.
El siniestro tuvo lugar este miércoles por la mañana en el kilómetro 42 del Acceso Oeste, mano a Luján, cuando, por motivos que se desconocen, la camioneta chocó con un camión y volcó.
En el lugar trabajan equipos de seguridad vial, bomberos y peritos, por lo que hay demoras en el tránsito.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar