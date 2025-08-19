El incidente ocurrió en CuVee’s Culinary Creations, un local especializado en brunch sureño, ubicado en 2712 Eldridge Parkway.

Según la publicación de Nina en Instagram, ambos estaban grabando un programa de comida cuando el vehículo los golpeó directamente. Ella recibió el impacto en el lado izquierdo y él en el derecho. “De la nada, pero sobrevivimos”, escribió Nina, quien relató que justo en ese momento estaba probando un slider de salmón.

🇺🇸 | En Houston, un SUV se estrelló contra un restaurante y golpeó a dos reconocidos creadores de contenido mientras comían. pic.twitter.com/UBKP9nFrvU — UHN Plus (@UHN_Plus) August 18, 2025

Los dos fueron llevados al hospital con lesiones menores y se encuentran recuperándose. No se reportaron heridos graves entre otros clientes o el personal del restaurante. El accidente causó caos en el lugar, con vidrios rotos y platos tirados.

Nina y Patrick son conocidos por sus reseñas gastronómicas; ella por sus críticas directas en Instagram y él por su participación en competencias de comida y colaboraciones culinarias. En su mensaje, Nina reflexionó sobre la experiencia y la importancia de valorar la vida y a las personas que nos rodean.

Por ahora, las autoridades locales investigan las causas del accidente, incluyendo el estado del conductor del SUV, que aún no ha sido revelado. El incidente muestra los riesgos de las zonas urbanas con mucho tráfico, como Houston.