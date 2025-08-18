Un impresionante choque entre dos camionetas tuvo lugar en el partido bonaerense de Ezeiza. Una 4x4 venía a alta velocidad cuando impactó con otra que salía del estacionamiento y se estrelló de lleno en una parrilla. El exvocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, fue testigo del accidente: “Todos volvimos a nacer ese día“.

El video muestra la secuencia completa en la que una camioneta Volkswagen Amarok que venía a toda velocidad, impactó contra otra camioneta que salía y se incrustó contra la puerta del restaurante.

Dos personas que estaban sentadas, comiendo en el lugar, se salvaron de milagro porque la camioneta quedó a centímetros de ellas.

Puede interesarte

Unos segundos antes, se había ido del lugar el exvocero de Alberto Fernández, que vio como la camioneta le pasó por el frente de la cara a toda velocidad y chocó contra el restaurante.

"No le pasó nada a nadie de milagro. Ni al parrillero, que esquiva a la camioneta, ni a la moza que estaba en la vereda", relató Juan Pablo Biondi.

🔴Violento choque en Ezeiza: una Amarok terminó dentro de un restaurante y causó terror



🔴Una Amarok a alta velocidad embistió a otra camioneta y se incrustó en un restaurante. Juan Pablo Biondi, exvocero presidencial, presenció el accidente y relató lo ocurrido.#Ezeiza… pic.twitter.com/43g6MukvAV — El Bonaerense (@elbonanews) August 17, 2025

Biondi relató cómo vivió la impactante situación: “Recién salía de almorzar y había saludado al parrillero, que está en la vereda, siete segundos antes”.

“Estaba abriendo la puerta de mi auto para subirme, que estaba a metros cuando pasó eso y escuché el estruendo", detalló.

En ese sentido, agregó: “La Amarok venía muy rápido y esquivó una camioneta que salía de la cochera de enfrente. Vendría distraída por el teléfono calculo, y sin dudas venía muy rápido porque esa es una calle con muchas lomas de burro”.´

Puede interesarte

Biondi detalló que la conductora era una maestra de la localidad bonaerense de Spegazzini e informó que en unos pocos minutos el lugar estaba lleno de patrulleros.

“Todos volvimos a nacer ese día. Cuando escuché el ruido pensé “acá mató a alguien seguro”. Pero menos mal no pasó nada", cerró.