Una camioneta chocó y se incrustó en un restaurante de Ezeiza: dos hombres salvaron su vida de milagro
El episodio ocurrió en el local conocido como La Empacada, ubicado sobre la calle Formosa al 436.
Un impresionante choque entre dos camionetas tuvo lugar en el partido bonaerense de Ezeiza. Una 4x4 venía a alta velocidad cuando impactó con otra que salía del estacionamiento y se estrelló de lleno en una parrilla. El exvocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, fue testigo del accidente: “Todos volvimos a nacer ese día“.
El video muestra la secuencia completa en la que una camioneta Volkswagen Amarok que venía a toda velocidad, impactó contra otra camioneta que salía y se incrustó contra la puerta del restaurante.
Dos personas que estaban sentadas, comiendo en el lugar, se salvaron de milagro porque la camioneta quedó a centímetros de ellas.
Unos segundos antes, se había ido del lugar el exvocero de Alberto Fernández, que vio como la camioneta le pasó por el frente de la cara a toda velocidad y chocó contra el restaurante.
"No le pasó nada a nadie de milagro. Ni al parrillero, que esquiva a la camioneta, ni a la moza que estaba en la vereda", relató Juan Pablo Biondi.
Biondi relató cómo vivió la impactante situación: “Recién salía de almorzar y había saludado al parrillero, que está en la vereda, siete segundos antes”.
“Estaba abriendo la puerta de mi auto para subirme, que estaba a metros cuando pasó eso y escuché el estruendo", detalló.
En ese sentido, agregó: “La Amarok venía muy rápido y esquivó una camioneta que salía de la cochera de enfrente. Vendría distraída por el teléfono calculo, y sin dudas venía muy rápido porque esa es una calle con muchas lomas de burro”.´
Biondi detalló que la conductora era una maestra de la localidad bonaerense de Spegazzini e informó que en unos pocos minutos el lugar estaba lleno de patrulleros.
“Todos volvimos a nacer ese día. Cuando escuché el ruido pensé “acá mató a alguien seguro”. Pero menos mal no pasó nada", cerró.