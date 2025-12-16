Un soldado del Ejército Argentino de 21 años fue hallado muerto este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía tareas de seguridad. El joven presentaba un disparo en la cabeza y, de inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y comenzó una investigación judicial.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, quien ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina y se hizo presente en el predio junto a personal de Casa Militar, responsable de la custodia interna de la residencia presidencial.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios de la PFA. Según las primeras informaciones oficiales, la principal hipótesis es la de un suicidio. Junto al cuerpo fue hallada una carta que habría sido escrita por el propio soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia, en la que manifestaba atravesar una delicada situación económica por deudas de dinero.

El joven, identificado con las iniciales R.A.G., era oriundo de la provincia de Misiones y prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. De acuerdo a datos incorporados a la causa, registraba compromisos crediticios con distintas entidades financieras por una suma cercana a los dos millones de pesos.

El cuerpo fue encontrado dentro de uno de los puestos internos de la Quinta, con el arma a su lado. Fuentes del caso indicaron que el disparo habría sido efectuado con un fusil FAL. La primera intervención estuvo a cargo de la DUOF San Isidro de la Policía Federal, junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial.

Puede interesarte

Toda la información recabada fue remitida al juzgado interviniente. La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde el cuerpo será trasladado en las próximas horas.

Pese al hecho, la agenda oficial del presidente Javier Milei se mantuvo sin modificaciones y este mediodía estaba previsto el encuentro en Casa Rosada con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

Cabe recordar que en junio pasado la Quinta de Olivos ya había sido escenario de un operativo de seguridad tras una amenaza de bomba, episodio que también fue investigado por la jueza Arroyo Salgado y que finalmente resultó negativo.