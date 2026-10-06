LAM (América) mostró este lunes una llamada telefónica de 2023 entre Joaquín Levinton y Paula, la mujer que lo denunció recientemente por presunto abuso sexual. El contenido de la charla aporta nuevos datos y compromete la versión de la acusadora.

En el audio corresponde al momento de la primera denuncia de Paula contra el músico y es probable que la grabación de la charla haya sido hecha por Levinton a pedido de su abogado para cubrirse.

Allí se escucha a Levinton pedirle el Instagram a Paula para desbloquearla y dejarle en claro su postura: "Lo que sí que vas a tener que decirles en algún momento que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal".

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Y agregó: "Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso, y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener. No tengo recuerdo ni de que hayamos tenido mala onda". La respuesta de ella fue breve pero significativa: "Mal, yo tampoco".

"Nunca me peleé jamás con vos", sumó el cantante. A lo que Paula respondió: "No, te juro que no. Nada más fue un momento de ira que yo te dije eso y vos te asustate y nada que ver porque yo no mato a una mosca".

📞 LA LLAMADA ENTRE JOAQUÍN LEVINTON Y SU DENUNCIANTE Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/n8hcmvoidX — América TV (@AmericaTV) October 6, 2026

La joven hace referencia a una frase que sonó a amenaza, pero que según ella no tenía tal intención: "No te podés asustar ¿nunca te dijo alguien 'te voy a matar'?". Ante el "No, la verdad que no" del músico, Paula insistió: "Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'".

En la conversación, lo que queda bien en claro es el objetivo del cantante: pedirle a Paula que fuera a la Justicia para aclarar que no tenía miedo de él y, de esta forma, cerrar la causa.

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"Lo que es importante para que todo termine, que es importante que vos vayas a... cuando te llamen...", dijo. Ante la respuesta de ella —"a terapia"—, Levinton siguió insistiendo con lo judicial: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada".

Paula respondió que no recordaba cuándo se habían peleado y le aseguró que daría de baja la causa: "Vas a ver, preguntale al abogado. Vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo".

Finalmente, Paula insistió en que iba a ir a la Justicia para aclarar que ella no tenía miedo de él y cerró con una frase que se contrapone a sus dichos actuales tras la nueva denuncia: "Personalmente siempre tuve la mejor".