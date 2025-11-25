La Policía detuvo en la madrugada de este martes a dos hermanos tras una denuncia por violencia de género. El procedimiento tuvo lugar en una casa de pasillo de Presidente Quintana al 3300, donde el Comando Radioeléctrico secuestró dos armas y un rifle de aire comprimido.

De acuerdo a los datos del 911 que comisionó al Comando al lugar, una mujer denunció estar retenida en un domicilio por su pareja y agregó que había armas en el lugar.

Cuando llegaron a la propiedad, los agentes aprehendieron al denunciado Jesús O. (39) por violencia de género. En tanto, a su hermano David O. (47) lo arrestaron porque tenía una carabina, un arma de fabricación casera y un rifle de aire comprimido. También se incautaron cartuchos de diferentes calibres.

Los hermanos fueron trasladados a la comisaría 21ª, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.