Elizaveta Gushchina, una entusiasta de los deportes extremos, murió al caer desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, mientras intentaba tomarse una selfie minutos después de realizar un salto de cuerda exitoso. El accidente ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, durante la celebración de su cumpleaños número 45 y en presencia de su hijo Nikita.

La secuencia del accidente comenzó poco después de que Gushchina, madre de dos hijos, completó un salto de cuerda desde la antigua torre de una caldera, ahora adaptada para actividades de alto riesgo.

El canal de televisión Zvezda, detalló que, tras la hazaña, la mujer subió nuevamente a la plataforma sin utilizar cuerdas de seguridad con la intención de capturar una fotografía como recuerdo. En ese momento, resbaló y cayó al vacío, un hecho que presenció su hijo de 23 años, Nikita.

La víctima, reconocida por su experiencia en deportes extremos, había compartido instantes antes imágenes de su salto, en el que se la veía balancearse sobre una cuerda elástica a escasa distancia del suelo. En las imágenes, Gushchina se mostraba sonriente y exclamaba “¡Vamos!” antes de lanzarse, seguida de gritos de alegría durante la caída controlada. El salto, realizado como parte de la celebración de su cumpleaños, transcurrió sin incidentes, según detalló el Daily Mail.

La empresa 23block, responsable de la organización de los saltos en la torre, lamentó profundamente la muerte de Gushchina. En un comunicado recogido la compañía expresó: “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”. La empresa destacó el impacto emocional que la pérdida ha tenido en su comunidad y subrayó la experiencia de la víctima en este tipo de actividades.

El lugar del accidente, una torre de una antigua caldera en Pavlovsk, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan emociones fuertes a través del salto de cuerda, una modalidad de deporte extremo que consiste en lanzarse desde grandes alturas sujetos a una cuerda elástica. Según la información promocional de la instalación, la actividad está dirigida a personas que buscan adrenalina, vuelos, recreación activa y la experiencia de la caída libre.

Tras el suceso, la fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gushchina. Las autoridades examinan si la empresa organizadora cumplió con la normativa vigente en la prestación de sus servicios, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades legales en el desarrollo de la actividad.

El caso de Liza Gishchina ocurre poco después de otro accidente fatal en el ámbito de los deportes de riesgo, luego de que Tijana Radonjic, una influencer de 19 años, muriera al caer de un paracaídas acuático durante unas vacaciones en Budva,Montenegro. Según informó el mismo medio, Tijana “se desabrochó el arnés durante un ataque de pánico” y cayó 150 pies al mar, donde posteriormente se recuperó su cuerpo.