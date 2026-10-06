Omar Bonacci había protagonizado un accidente de tránsito con un motociclista de 35 años en la esquina de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires. Tras el impacto, ambos discutieron y terminaron peleando. El hombre mayor cayó al pavimento, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió mientras era trasladado al Samco.

La escena comenzó como tantas otras: un choque menor, dos vehículos detenidos y el intercambio inevitable de reproches entre quienes acababan de protagonizar el incidente. Pero en pocos minutos, en una esquina de Santo Tomé, aquella discusión terminó convertida en una tragedia.

Omar Bonacci, de 72 años, murió el lunes por la noche luego de caer al pavimento durante una pelea que mantuvo con otro conductor tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires.

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El hombre se desplazaba en un Toyota Yaris cuando, por circunstancias que ahora son materia de investigación, se produjo una colisión con una motocicleta Motomel Blitz conducida por M.A., de 35 años.

El impacto, según las primeras actuaciones, no habría dejado personas heridas. Todo parecía reducido a los daños propios de un siniestro vial. Sin embargo, lo que siguió fue mucho más grave.

Tras el choque, los dos conductores comenzaron a discutir. Los reproches fueron subiendo de tono hasta que el intercambio verbal desembocó en una pelea.

En medio de la riña, y siempre de acuerdo con la hipótesis que manejan inicialmente los investigadores, el motociclista habría pateado a Bonacci. El hombre perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y golpeó violentamente su cabeza contra el pavimento.

La violencia de ese golpe transformó una disputa nacida de un accidente en una escena de extrema gravedad.

El automovilista fue asistido en el lugar y posteriormente colocado en una unidad sanitaria para ser trasladado hasta el Samco de Santo Tomé. Pero no llegó con vida al centro asistencial: murió durante el trayecto.

La noticia puso en marcha una investigación judicial destinada a reconstruir, segundo a segundo, qué ocurrió entre el choque y la caída fatal. El motociclista quedó aprehendido y permanece a disposición de la Justicia.

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Personal de la Comisaría 12ª interviene en las actuaciones, mientras se procura establecer con precisión la mecánica de la pelea y el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los involucrados.

La causa fue caratulada inicialmente como "Homicidio en riña", una figura que refleja, por ahora, el escenario que surge de las primeras diligencias. La investigación deberá determinar qué acciones concretas precedieron a la caída de Bonacci y cuál fue el vínculo entre aquella agresión y su posterior muerte.

Así, lo que había empezado con un choque aparentemente sin consecuencias físicas terminó de la peor manera: un hombre de 72 años muerto y otro conductor privado de su libertad, mientras la Justicia intenta reconstruir cómo una discusión de tránsito terminó convirtiéndose en una tragedia.