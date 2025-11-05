Un incidente violento alteró la tranquilidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, durante la tarde del martes, cuando una disputa entre familias derivó en un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre de 29 años herido.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación y posibles disparos en la calle Vicente del Castillo, en la zona norte de la ciudad. Al arribar al lugar, los agentes hallaron a la víctima con una lesión de bala en el glúteo.

En ese momento, el propio herido relató que su hijastra, de 21 años, había protagonizado una discusión con vecinos. Minutos después, cuando él, la joven y su madre salieron de la vivienda, fueron interceptados por dos jóvenes, de 18 y 24 años, quienes, según su testimonio, portaban armas de fuego.

De acuerdo con la información recopilada, la víctima aseguró que solo el menor de los agresores disparó y le provocó la herida en el músculo. Mientras se solicitaba una ambulancia, los sospechosos quedaron demorados en el lugar.

A pesar de la gravedad de la situación, el lesionado rechazó el traslado para recibir atención médica. No obstante, el fiscal de turno fue informado de inmediato y dispuso la detención de ambos jóvenes, así como el secuestro de las prendas que vestían y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

Los dos jóvenes quedaron detenidos, luego de que fueran señalados como los presuntos agresores

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la realización de un dermotest tanto a los presuntos agresores como al damnificado, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades en el hecho. Luego de que el hombre rechazara ser atendido por profesionales, no se obtuvieron actualizaciones sobre el estado de salud del baleado.