Los participantes trataron de dejar las diferencias de lado y se juntaron para hacer cosas divertidas dentro de la casa.

En el Día de Reyes, Gran Hermano propuso una divertida actividad para intentar unir a los participantes. El dueño de la casa eligió a Furia, Manzana y Martin como Reyes Magos y el resto de sus compañeros deberían hacer lo que ellos digan.

La que se robó todo el protagonismo fue Furia, que no desaprovechó la oportunidad y le pidió varios favores a Lisandro, con quien no tiene una buena relación.

En medio de la dinámica, Furia vio a Lisandro cocinarse el desayuno y le hizo un desopilante pedido: "Quiero un café, y un poco de esos huevos, de los huevos de Lisandro".

Ante esto, Licha respondió en la misma tonada: "Decí que si los enveneno me descalifican". Por su parte, Juliana redobló la apuesta al contestar: "No lo sé, capaz que me gusta con veneno mi panza se la banca. Ya me banqué bastante veneno de tu señora 'la Isabel', podría bancarme un poquito del tuyo. Hay que fumarse a esa vieja... ¿Cómo hiciste?".

Luego, Furia pidió un beso de Lisandro y todos se sorprendieron. Más tarde, Licha le cantó una canción y su compañera le hizo unos mimos: lo peinó y le planchó el pelo.

Después de pasar un tarde amistosa, Lisandro confesó que su día con Juliana fue muy divertido y que si ella se comportara así siempre podrían llevarse bien.