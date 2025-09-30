En un caso que ha generado conmoción en la comunidad educativa de Illinois, Estados Unidos, una docente suplente identificada como Alley Bardfield, de 34 años, fue condenada a 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un alumno de 11 años. La mujer, quien trabajaba en escuelas públicas del distrito de Decatur, utilizaba supuestas "tardes de juegos" en su casa para cometer los delitos, según revelaron las investigaciones policiales.

Bardfield, una ex maestra sustituta en el sistema de Escuelas Públicas de Decatur, mantenía una relación inapropiada con el menor, un estudiante de sexto grado. De acuerdo con los detalles del caso, la docente invitaba al chico a su residencia en Mt. Zion bajo el pretexto de "citas para jugar", donde se produjeron los abusos. Las autoridades confirmaron que el menor visitó la casa de Bardfield en varias ocasiones durante 2023 y al menos dos veces en mayo de 2024, incluyendo una pernoctada el 29 de marzo de ese año. En una de estas visitas, la mujer mantuvo relaciones sexuales sin protección con el niño, según admitió ella misma ante la policía.

El abuso salió a la luz gracias a la alerta de la madre del menor, quien notó un cambio drástico en el comportamiento de su hijo tras una de las estancias en la casa de la docente. Preocupada, la mujer revisó el teléfono del chico y descubrió transferencias de dinero por un total de 700 dólares a través de la aplicación CashApp, enviadas por Bardfield. Además, encontró mensajes de texto explícitos, fotos inapropiadas e interacciones sexuales en plataformas como Snapchat.

El Departamento de Policía de Mt. Zion calificó de impactantes las acusaciones contra Ally Bardfield, ex maestra sustituta detenida por agresión sexual criminal a un alumno de 11 años. (Macon County Jail)

Ante esta evidencia, el niño confesó a su madre lo ocurrido, lo que llevó a la familia a denunciar el hecho ante el Departamento de Policía de Mt. Zion.

La investigación policial incluyó un análisis exhaustivo del teléfono del menor, que corroboró la versión del chico y proporcionó pruebas suficientes para emitir una orden de arresto contra Bardfield. Durante el registro en su domicilio, las autoridades recopilaron más evidencia que respaldaba las acusaciones.

En su declaración inicial, la docente admitió haber tenido relaciones sexuales con el menor en al menos una ocasión, pero intentó culpar al niño alegando que él "había hecho avances sexuales" hacia ella. Esta versión fue desestimada por los investigadores, quienes destacaron la posición de poder y confianza que ocupaba Bardfield como educadora.

Puede interesarte

Bardfield fue acusada formalmente de abuso sexual infantil agravado y, como parte de un acuerdo judicial, se declaró culpable del delito de asalto sexual depredador contra un menor, un cargo grave de clase X. El juez, al considerar la gravedad de los hechos y la imposibilidad de una condena en suspenso, dictó una pena de diez años de prisión efectiva en el Departamento Correccional de Illinois. Además de la cárcel, la condenada deberá cumplir con una libertad supervisada obligatoria que podría extenderse de tres años hasta cadena perpetua, registrarse como delincuente sexual de por vida y recibir tratamiento de salud mental durante su tiempo en prisión.

Puede interesarte

"Estas acusaciones son impactantes, especialmente cuando el presunto autor es una persona de confianza", expresó el Departamento de Policía de Mt. Zion en un comunicado oficial tras la detención. El caso ha reavivado debates sobre los mecanismos de control en el ámbito escolar y la importancia de detectar señales tempranas de abuso en menores. Bardfield, representada por su abogada, ya cumple tiempo en prisión preventiva, que se le computará en la sentencia final.