Una docente docente con guardapolvo, denunció que una pasajera, motivada por odio a su identidad de género y a su profesión, la atacó a bordo de un interno de la línea 561, en el sur del Gran Buenos Aires, unas cuadras antes de llegar a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. "Maestra hija de puta, las putas tortilleras como vos me tienen harta", le habría dicho la atacante, mientras la golpeaba.

Ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 8.15 de la mañana. Todo comenzó cuando una pasajera se sentó en un asiento individual, y al hacerlo le tocó la rodilla con el codo a la docente, quien se disculpó por llevar la rodilla de esa manera. La mujer se queda mirándola de manera agresiva, de manera que la docente le habría respondido: “Yo no me moví, me tocaste sin querer”.

Inmediatamente, según trascendió, la presunta atacante "le pasa el pie a la docente por el espacio entre las piernas, la levanta del asiento tomándola por el pelo, le arranca las colitas del orgullo y empieza a arrancarle mechones de cabello".

En medio del salvaje ataque, en el que nadie se metía, y todos eran simples espectadores, intervino un pasajero, pero para ese entonces la docente ya tenía lesionada las cervicales, un hombro y un brazo. Además, le rompió el teléfono, el termo y el mate.

La docente denunció que en el transcurso de todo el trayecto, le pedía al chofer que frene el vehículo, pero el colectivo seguía la marcha.

En ese entonces, la víctima "caminó unos metros como pudo, hasta golpear la mampara de policarbonato que protege la chofer para que le permita descender, y el conductor a las cansadas frenó un poco la marcha, abrió la puerta y Daniela tuvo que saltar con el colectivo en marcha para ponerse a salvo".

Una vez que logró bajarse del colectivo, se resguardó en un corralón de materiales de Lomas de Zamora, donde llamó a la escuela e hicieron la denuncia en la ART. El sindicato (Suteba) la derivó a la damnificada a una clínica de Adrogué, donde quedó internada en observación.

"Me destrozó el guardapolvo y me dejó con la cervical lastimada, inmovilidad en el hombro y brazo derecho, el cuero cabelludo muy dolorido y sensible, y cantidad de moretones en los brazos, rodillas y codos. Me dejó sus dedos marcados en ese brazo", detalló la denunciante.

"Me atacó porque represento la educación pública y la diversidad sexual. Siento que la situación electoral abrió una jaula y a partir del 10 de diciembre va a ser una cacería contra todas las diversidades", señaló.

Cabe detallar que la atacante tiene entre 40 y 45 años, de contextura robusta, 1,70 de estatura y pelo enrulado teñido de color bordó.

La mujer dio a conocer su testimonio en la ronda de los jueves de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, donde el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, mencionó el grave ataque que sufrió la docente.