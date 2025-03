Por temor a que su expareja la matara, Mila Piercecchi, una empresaria rosarina de 28 años, dejó Argentina y se radicó en Nueva York. Durante un año de relación, fue víctima de violencia física, económica y psicológica. Ahora, denuncia a Francisco Soane, a quien acusa de amenazas, abusos, agresiones y un intento de homicidio.

Soane enfrenta múltiples causas judiciales y está imputado en la Fiscalía 10 de la Ciudad de Buenos Aires por delitos graves, que incluyen abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, lesiones leves agravadas por violencia de género, amenazas, desobediencia y extorsión. A pesar de estas denuncias, sigue en libertad.

Del romance a la pesadilla

Mila conoció a Soane a finales de 2023 a través de redes sociales. Tras meses de conversaciones, comenzaron una relación y, poco después, convivían juntos. Ella, como titular de una empresa internacional de importaciones, lo invitó a Londres para celebrar su primer Día de los Enamorados.

Desde el inicio, Soane enfrentaba dificultades económicas. Según el testimonio de la víctima, él manifestaba su deseo de mudarse a la Ciudad de Buenos Aires y mejorar su situación financiera, utilizando a Mila como su "puente al éxito". Conmovida por su historia, le entregó alrededor de 70.000 dólares para ayudarlo con gastos familiares, alquiler y mudanza.

Con el tiempo, la relación se tornó violenta. La joven relató que comenzó a sufrir golpes y amenazas, y que, tras completar su transición de género, Soane abusó sexualmente de ella. Como ocurre en muchos casos de violencia de género, él prometía cambiar cada vez que ella intentaba terminar la relación.

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió cuando el acusado intentó incendiar el departamento con Mila adentro. En agosto, el agresor le mostró fotos de armas de fuego y la amenazó: "Te voy a matar, tengo armas. Vas a terminar como el novio de Nahir Galarza".

En enero, la situación escaló cuando Soane la atacó brutalmente dentro del ascensor del edificio en el que convivían en Puerto Madero. "Mientras me pegaba, me decía que me había sido infiel toda la vida, que solo me usó y que yo era un objeto para él", contó Mila. Tras golpearla salvajemente, la arrastró por el balcón y le provocó lesiones graves, incluida una fractura de nariz que requirió cirugía.

"Si no fuera por la mucama y los vecinos, me habría matado. Ellos llamaron a la policía y me salvaron la vida", afirmó la joven. Fue entonces cuando decidió denunciarlo formalmente ante la Justicia.

Impune y libre

A pesar de las pruebas presentadas y de contar con una orden de restricción de 800 metros, Soane ha violado la perimetral en cuatro ocasiones. Continúa hostigándola por redes sociales y merodeando la zona donde vivían.

Por temor a represalias y ante la falta de medidas efectivas de protección, Mila tomó la difícil decisión de exiliarse en Estados Unidos. Ahora, desde el extranjero, sigue luchando para que su agresor sea detenido y se haga justicia.