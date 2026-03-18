En medio de una pelea entre dos grupos en la calle, un joven de 18 años fue asesinado a tiros y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. El brutal episodio ocurrió en la Plaza San Martín de la localidad bonaerense de Berazategui. Santiago Agustín González fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después de ingresar. Hay dos detenidos.

Este domingo a la noche, aparentemente por un conflicto de vieja data, Santiago Agustín González llegó al lugar y confrontó a otro joven, pegándole una trompada en la cara que lo dejó en el piso.

Durante la pelea, otra persona que estaba en la escena intervino para intentar separarlos, pero mientras el joven agredido se levantaba del piso, empuñó un arma y le disparó varias veces a González. Durante el tiroteo, incluso hirió al joven que se metió para calmar el conflicto.

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Ante el impacto, según puede verse en el registro de seguridad, la víctima de 18 años cayó al suelo, gravemente herido. Por su parte, el atacante escapó en una moto, como acompañante, junto a un cómplice que manejaba el vehículo.

Tras la violenta agresión, González fue trasladado de urgencia por medios propios al Hospital Evita Pueblo, donde murió poco después de ingresar, debido a las fuertes lesiones.

🔫 Un joven de 18 años fue ultimado a balazos durante una pelea en la Plaza San Martín, en Berazategui, y se presume que se trata de una disputa entre bandas locales.



🎦 El hecho fue captado por una cámara de seguridad que mostró que, previo al ataque a tiros, el muchacho… pic.twitter.com/M2OpzBQjav — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

Según informó La palabra de Berazategui, a partir del relevamiento de las cámaras de la zona y un trabajo en conjunto entre el Centro de Operaciones Municipal (COM) y el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Justicia dispuso cuatro allanamientos.

Durante esa intervención, fueron detenidos F.M.A., de 20 años y acusado de ser el autor de los disparos, junto a I.M., quien habría manejado la moto que lo ayudó a huir de la escena.

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La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, para quien inició el tiroteo, mientras que su cómplice enfrenta el delito de “encubrimiento agravado por un hecho precedente grave”.

El caso quedó en manos de la UFI N°2 de Berazategui, que avanza para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.