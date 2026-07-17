Una escena de “Destino final” se volvió real en Moscú: tubos aplastaron un taxi
Varios tubos se desprendieron de un camión y cayeron sobre dos vehículos. Un taxi fue el más afectado y las autoridades investigan el accidente.
Un impactante accidente ocurrido este lunes en Moscú recordó a una de las escenas más conocidas de la saga cinematográfica Destino final. Varios tubos se desprendieron de la carga de un camión y cayeron sobre los vehículos que circulaban detrás.
El automóvil más afectado fue un taxi, que quedó seriamente dañado tras ser aplastado por parte del cargamento. Las imágenes del siniestro mostraron la magnitud del impacto y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Otro vehículo que viajaba detrás del taxi también fue alcanzado por los tubos. En este caso, sufrió daños de menor consideración en la parte frontal.
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Las autoridades iniciaron una investigación para establecer por qué se desprendió la carga y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas.