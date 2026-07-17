Un impactante accidente ocurrido este lunes en Moscú recordó a una de las escenas más conocidas de la saga cinematográfica Destino final. Varios tubos se desprendieron de la carga de un camión y cayeron sobre los vehículos que circulaban detrás.

🪵 Escena de 'Destino final' SE HACE REAL en Moscú pic.twitter.com/TTcNcbwPPy — Sepa Más (@Sepa_mass) July 13, 2026

El automóvil más afectado fue un taxi, que quedó seriamente dañado tras ser aplastado por parte del cargamento. Las imágenes del siniestro mostraron la magnitud del impacto y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Otro vehículo que viajaba detrás del taxi también fue alcanzado por los tubos. En este caso, sufrió daños de menor consideración en la parte frontal.

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Las autoridades iniciaron una investigación para establecer por qué se desprendió la carga y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas.