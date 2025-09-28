Al menos 39 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en la India durante una estampida en un mitin político de Vijay, actor tamil convertido en político, que realizaba una campaña en el estado sureño de Tamil Nadu.

Según informó el legislador estatal V. Senthilbalaji, el incidente sucedió en el distrito de Karur durante un evento masivo como parte de la gira de Vijay para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ma Subramanian, ministro de Sanidad del estado de Tamil Nadu, confirmó la magnitud del suceso y precisó que entre las víctimas fatales hay ocho niños y 16 mujeres.

V. Selvaraj, alto mando del distrito de Karur, explicó que la multitud se había congregado para escuchar a Vijay, quien fundó su partido político el año pasado y recientemente inició la campaña de cara a las elecciones estatales previstas para principios del próximo año.

Vijay se encontraba dirigiendo un discurso cuando se desató el caos entre los presentes, lo que obligó a interrumpir la intervención. De acuerdo con The Hindustan Times, gran parte de la multitud intentó acercarse al escenario para ver al actor, lo que provocó el derrumbe de las barricadas y la estampida.

Senthilbalaji señaló a la prensa que 58 personas permanecen hospitalizadas debido a las heridas sufridas en la aglomeración. El funcionario anticipó también la llegada del ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, para evaluar personalmente la situación este domingo.

El primer ministro Narendra Modi calificó el episodio como “profundamente triste” mediante un mensaje en la red social X, en el que expresó: “Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Les deseo fortaleza en este difícil momento”.

Por la misma vía, MK Stalin manifestó su preocupación y aseguró que ha ordenado la intervención inmediata de ministros y funcionarios para proporcionar ayuda médica urgente a los afectados, además de reforzar el apoyo con personal y recursos provenientes de la cercana Tiruchirappalli.

Medios locales informaron que al menos 44 médicos de los distritos de Tiruchirappalli y Salem han sido movilizados hacia Karur para asistir en la emergencia. El actor-político Vijay abandonó la zona sin emitir declaraciones y fue visto en el aeropuerto de Trichy.

Fuentes policiales informaron que, aunque los organizadores esperaban la asistencia de unas 30.000 personas, la concurrencia habría superado las 60.000, lo que propició el colapso de las medidas de control.

Tras el incidente, el distrito dispuso una investigación magisterial pra determinar responsabilidades, ya que representantes del gobierno local reconocieron evidentes fallos en el control de la multitud. El ministro MK Stalin anunció una compensación de 1 millón de rupias (aproximadamente USD 12.000) para las familias de los fallecidos y señaló la posibilidad de otorgar ayudas adicionales para los heridos.

El gobernador de Tamil Nadu, R N Ravi, transmitió su pesar por la “trágica pérdida de vidas inocentes, incluidos niños”, y deseó una pronta recuperación a los lesionados.

Las estampidas durante actos multitudinarios son tragedias recurrentes en la India, relacionadas con una gestión inadecuada y fallos en las medidas de seguridad. En enero de este año, una avalancha durante la feria religiosa Kumbh Mela causó 30 muertes y varios heridos, mientras que en julio del año pasado, 121 personas fallecieron en Uttar Pradesh durante una congregación hinduista.