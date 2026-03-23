Un joven y su bebé murieron y una mujer resultó herida de gravedad tras un fatal choque en Ruta 74, cerca de General Madariaga, cuando la camioneta en la que iban a bordo impactó contra un árbol. Se supo que la familia regresaba a la provincia de Santiago del Estero luego de trabajar en la temporada de verano en Pinamar.

Por cuestiones que se tratan de establecer, este domingo a la madrugada la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban los dos jóvenes y el menor perdió el control en el kilómetro 18 de la Ruta 74 y chocó de frente contra un árbol. Producto del siniestro Marcio Flores, de 24 años, y su hijo fallecieron, mientras que Antonella Ovejero, de 31, resultó gravemente herida.

Las autoridades informaron que el hombre murió en el acto, mientras que el bebé y la mujer fueron trasladados al Hospital Municipal de General Madariaga. Durante el traslado de urgencia se constató que el menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera y que, pese a que le realizaron maniobras de reanimación, falleció. Respecto a la salud de Ovejero, indicaron que se encuentra internada en grave estado.

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La familia había estado trabajando en la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar y al momento del accidente regresaba a su casa en la provincia de Santiago del Estero.

Hasta el momento se desconocen los motivos del siniestro, pero se abrió una investigación por homicidio culposo. Se trata de establecer si fue por una falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la calzada.