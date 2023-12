Tras meses de esfuerzo, largas jornadas de entrenamiento y días enteros enfocados al baile, Wanda Nara se consagró campeona de Ballando con le stelle. Junto a su partenaire, Pasquale La Rocca, la mediática levantó el trofeo del programa y se consagró como una de las figuras de la televisión italiana. Envueltos en una lluvia de papeles dorados, la pareja celebró el título, mientras de fondo sonaba ‘We Are the Champions’, de Queen.

Superada por la emoción, la exconductora de Masterchef gritó con todas sus fuerzas. Entre los aplausos de la gente y la alegría, ella no podía contener las lágrimas. El festejo parecía contener una marea de sentimientos entre la ilusión por la victoria y la angustia de los últimos meses.

Luego de una compleja final, que empezó con cuatro parejas candidatas -Teo Mammucari y Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano y Lucrezia Lando, y Simona Ventura y Samuel Perón-, la empresaria logró abrirse paso entre las llaves y llegar al último duelo. Allí, se impuso ante Ventura y Perón. Desde el comienzo de la jornada, la bailarina había pedido ayuda a sus casi 18 millones de seguidores en Instagram: “Acaba de salir nuestra tarjeta de voto en todos los perfiles sociales de Ballando con le stelle. Para apoyarme en esta aventura, sólo tienes que poner un “like” en cada una de nuestras tarjetas sociales. ¡Votá por nosotros, necesito que lo consigamos! Los amo”.

Una de las primeras celebridades en manifestarse fue Lizy Tagliani. La actriz festejó el triunfo de Wanda y le mandó un emotivo mensaje: “Amisssss felicitaciones, uno elige como y cuando ganar y vos sos la uno para eso. Cuando algo parece imposible, solo hay que saber ver la meta y ahí está, no es un trofeo, no es una copa, es saber que siempre que te lo propongas vas a ganar. Te adoro, si venis tráeme del free Shop el perfume que me regalaste en el cumple jajajajajajaj. Te amo”.

Así, Nara cierra uno de los años más sensibles de su vida, en los que no solo buscó afianzar su pareja con Mauro Icardi, sino que al mismo tiempo libró una lucha interna contra la leucemia.

Durante el transcurso del programa, la bailarina contó cómo se enteró de su enfermedad. Previamente, la participante se había realizado una serie de estudios médicos, sin embargo tuvo que repetirlos y mientras los esperaba vio por televisión que se había filtrado su diagnóstico. “Lo miro a Mauro y le digo ‘¿cómo que tengo leucemia y nadie me dice nada?’”, contó sobre su primera reacción en aquel momento.

En esa oportunidad, la conductora también había destacado la importancia que había tenido el programa en su vida y cómo la había ayudado a mejorar su estado de salud. “Creo que también acepté hacer el Ballando para pensar en otra cosa, porque estoy muy ocupada con el baile, que por cierto es una cosa bella porque escucho música diferente, estoy bailando, tengo que pensar en no hacerme daño. Entonces, no quiero pensar. Y con mis médicos en Argentina siguiéndome”, sostuvo sobre las precauciones que toma en cada ensayo, siempre supervisado y aprobado por el equipo de profesionales que la atiende.

Horas después del triunfo, Wanda subió a su Instagram una foto festejando su consagración. Sentada en un avión, la mediática posó con el trofeo. Junto a la publicación escribió. “Un final increíble en un país que amo Italia. Realizar siete coreografías en una noche donde empezar a bailar un Tango Argentino le dio una emoción especial a todo. Cuido cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una noche siete bailes, la comida, cuántas horas de sueño, cuántas horas del entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias Milly Carlucci, gracias Bailando con le Stelle por enseñarme tanto, por cuidar de mí y por presentarme a personas increíbles, las personas que trabajan para ustedes son especiales y los amo a todos. Llegando a la final con una estrella con tanta trayectoria en este país como Simona Ventura. Gracias por cuidar de mí. Gracias Italia, adiós Roma”.