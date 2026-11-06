Un insólito episodio sorprendió a los vecinos de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, después de que una cámara de tránsito registrara a un conductor comiendo guiso directamente de una olla mientras manejaba. La imagen fue captada por uno de los nuevos dispositivos de fotomultas instalados recientemente en la localidad y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El curioso registro se produjo durante los primeros días de funcionamiento del sistema de control vehicular, que busca detectar infracciones y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, entre las primeras imágenes obtenidas por los radares apareció una situación difícil de imaginar: un hombre que, en lugar de detenerse para comer, decidió hacerlo mientras conducía su vehículo.

Según informó Radio Ciudad Catriel, el episodio habría dado lugar a una de las primeras fotomultas registradas por el nuevo sistema.

Estrenaron las cámaras y captaron una infracción inesperada

La provincia de Río Negro comenzó a implementar un sistema de fotomultas en mayo de 2026, con el objetivo de reforzar los controles de tránsito.

En ese marco, Villa Regina, una localidad de aproximadamente 33.000 habitantes, instaló varios radares equipados con cámaras entre septiembre y octubre.

Los dispositivos comenzaron a funcionar hace pocos días y ya registraron una de las imágenes más particulares desde su puesta en marcha.

El automovilista fue fotografiado mientras sostenía una olla de guiso y comía directamente de ella, sin dejar de conducir.

La situación llamó la atención por el riesgo que implica realizar una actividad de este tipo mientras se circula por la vía pública.

La fotografía comenzó a difundirse en redes sociales y generó reacciones de sorpresa y humor entre los usuarios.

Los riesgos de comer mientras se conduce

Más allá de lo llamativo de la imagen, las autoridades recordaron que cualquier actividad que desvíe la atención del conductor puede representar un peligro para la seguridad vial.

Comer mientras se maneja implica retirar al menos una mano del volante y, en determinadas circunstancias, apartar la mirada del camino.

Estas distracciones pueden reducir la capacidad de reacción ante una maniobra inesperada, un peatón o un vehículo que frene repentinamente.

En este caso, además, el conductor manipulaba una olla, un elemento que podría dificultar todavía más el control del automóvil.

Las autoridades insistieron en que mantener la concentración durante la conducción es fundamental para prevenir accidentes, tanto para quien maneja como para el resto de las personas que circulan por las calles.

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Una imagen viral en los primeros días de las fotomultas

El episodio ocurrió cuando Villa Regina comenzaba a incorporar los nuevos dispositivos a sus controles de tránsito.

La situación adquirió notoriedad por tratarse de una de las primeras infracciones detectadas por las cámaras y por la particular conducta del automovilista.

Aunque medios locales señalaron que el registro habría generado una fotomulta, no se informó oficialmente el monto de la sanción ni la identidad del conductor.

Mientras tanto, la imagen continúa circulando en redes sociales y se convirtió en un ejemplo tan curioso como riesgoso de las distracciones al volante.