Cada cultura tiene sus usos y comportamientos arraigados que no se juzgan. Sin embargo, es sabido que una de las mayores incomodidades de los argentinos al viajar a Francia es la falta de bidet en los baños. Por eso esta joven francesa se volvió viral al contar su historia conociendo un bidet en su llegada a Argentina.

Victoria Fenart es la influencer que superó las 250.000 reproducciones por el humor con que contó su historia. Todo sucedió a sus 16 años cuando, recién llegada de Francia y conociendo su nueva casa, su anfitriona le mostró algo que le resultaba extraño.

“Al lado del baño (por el inodoro) había un lavamanos para niños. Porque en Francia generalmente cuando vas a los baños públicos en general hay un lavamanos grande para los grandes y uno chiquito para los bebés”, contó en su desopilante historia.

Pero su sorpresa fue escalando y rozando con la indignación cuando su anfitriona, con un claro gesto de limpiarse, le contó cuál era el uso de ese “lavamanos”. “Yo quedé como: ¿qué me dice esta?’”, relató con toda sorpresa.



Aunque el nuevo artilugio le resultaba desconocido, “Viki” quiso experimentar de qué se trataba. Un día, mientras estaba sola en su casa argentina, se acercó a probar el sistema del bidet. Sin embargo, las indicaciones para usarlo parecen no haber sido claras, porque tuvo un pequeño percance.



“Me voy hacia el baño y me voy a probar el ‘lavamanos de los bebés’. Entonces me acerco, prendo con toda la fuerza del mundo y, ¿qué pasó? Obviamente se me cayó en la cabeza (el agua)”, contó causando la risa y el estupor de sus seguidores.

Pero tras una complicada búsqueda en Internet (buscaba resultados con “lavamanos al lado del baño”), terminó de entender para qué servía. “Después de eso probé y la verdad, la mejor invención del mundo. Significa que durante 16 años de mi vida, mi c*** era… no, no, no. No se por qué en Francia no hay. Encima que nos dicen que los franceses olemos feo, imaginate si tenemos el c*** sucio. Ahora entiendo todo”, dijo para cerrar su story time.