Una usuaria de la famosa plataforma “victoria_fenart” realizó una publicación quejándose de que no la dejaron tomar mate en Bélgica. De acuerdo con lo que explicó la mujer, ella fue a recargar su termo y los empleados del buffet no se lo permitieron.

La historia de Victoria empieza en Francia, sin embargo, ella tuvo la oportunidad de vivir un tiempo en Argentina, en donde comenzó a probar las costumbres de nuestro país. La muchacha además decidió contar los recuerdos de su aventura por Sudamérica en sus redes sociales.

“Estoy en Bélgica viendo a mi esposo jugar al fútbol y al medio tiempo fui a recargar mi termo con agua caliente”, remarcó la joven explicando un poco el contexto de la situación. Momentos después, de acuerdo con el relato, la encargada del local se negó a darle agua.

“La señora me dice ‘mmm no me parece’. Digo, bueno como usted quiera, o sea yo le pido el favor pero... Y me dice: ‘No me parece, estamos aquí en un bar’”, destacó la autora de la publicación. También, Victoria aseguró que se había ofrecido a pagar si era necesario.

Yo no la pedí gratis. Me responde ‘Yo no voy a un restaurante con mis rebanadas de pan’. Pero qué tiene que ver. Te estoy pidiendo un favor nada más”, expresó bastante sorprendida. Momentos antes del final del video, apareció el esposo de la mujer y terminaron echando a la joven francesa del lugar.

El video que causó furor en la famosa plataforma china acumuló una cifra superior a las 400 mil reproducciones y estuvo muy cerca de llegar a los 50 mil “Me Gusta” en menos de un día de publicación.

“Lo mejor es llevar tu propia agua y así evitas malos momentos”, “pero si acá en argentina tampoco podés entrar a bares y/o restaurantes con comida y bebidas ajenos al lugar”, y “si estás en un bar, debes pedir algo que sirva el bar, por algo él invirtió en bebestibles, mesas, TV, no es plata vender agua caliente y tú estar 2 horas”, fueron algunas de las respuestas destacadas.