Una grúa colapsó durante la instalación de un árbol de Navidad gigante en Manaos, Brasil. El accidente dejó un muerto y un herido. Autoridades investigan.

El inicio de las fiestas decembrinas quedó marcado por una tragedia en Brasil, luego de que un accidente ocurrido durante la instalación de un árbol de Navidad gigante en el centro histórico de Manaos dejara una persona sin vida y otra más gravemente herida.

El siniestro tuvo lugar la mañana del domingo 24 de noviembre en Largo de São Sebastião, pero las impactantes imágenes se viralizaron a nivel mundial apenas hace unas horas.

Puede interesarte

Así ocurrió el accidente en Manaos

Videos captados por testigos muestran el momento exacto en que una grúa elevaba parte de la estructura metálica del árbol navideño. Sin embargo, el peso de la decoración habría superado la capacidad de la maquinaria. En cuestión de segundos, la pluma comenzó a tambalear hasta provocar la volcadura completa de la unidad, que terminó desplomándose sobre la estructura del enorme pino.

UNA GRÚA SE CAE ARMANDO UN ÁRBOL DE NAVIDAD Y MATA A UN HOMBRE EN BRASIL. pic.twitter.com/OmqoxKC9uS — Real Time (@RealTimeRating) November 24, 2025

Las escenas, difundidas masivamente en redes sociales, también muestran a la víctima mortal: un trabajador que se encontraba suspendido con un arnés mientras realizaba labores de instalación. La caída de la pluma de la grúa ocurrió justo encima de él, lo que provocó su muerte prácticamente de manera inmediata.

Puede interesarte

Tras el colapso, varias personas que se encontraban en el sitio corrieron para intentar ayudar, aunque sin éxito. Desde otros ángulos de video se observa que el operador de la grúa, quien estaba disfrazado de Santa Claus como parte de las actividades turísticas, se arrojó desde aproximadamente un metro de altura en un intento desesperado por salvar su vida.