Una influencer sorprendió a sus seguidores al revelar el increíble motivo por el que respiró mal durante toda su vida. Su posteo se volvió viral en cuestión de horas en TikTok.

“No puedo creer lo que me sacaron de adentro de la nariz. TUna influencer sorprendió a todos una particular revelación “viví 35 años sin poder respirar bien” odavía estoy en shock”, comenzó su relato antes de contar lo que había vivido. Desde niña, recordó, sentía que del lado derecho “no me pasaba el aire directamente” y siempre pensó que era algo anatómico. Sin embargo, el problema empeoró el mes pasado cuando volvió a sufrir sinusitis y decidió consultar a un otorrinolaringólogo.

El médico ordenó una tomografía y ahí apareció la respuesta que nunca imaginó: “Tengo un rinolito obstruyendo el canal”. Según le explicaron, se trataba de un cuerpo extraño que el organismo encapsuló con el tiempo y que ya estaba empezando a calcificarse.

@candelanutri Respiré mal más de 20 años por ESTO que tenía adentro de la nariz. Sigo en shock. Nunca imaginé que podía tener esto en MI cuerpo. ¿A alguien le pasó algo parecido? Necesito saber que no estoy sola 😳👇 ♬ sonido original - Lic. Candela Reybaud

El especialista intentó moverlo con una pinza mientras observaba con un endoscopio, pero la extracción no era sencilla. En medio del procedimiento, ella incluso se ofreció a ayudarlo: “¿No te puedo ayudar teniéndote el endoscopio?”. Después de más de una hora de trabajo, finalmente lograron sacarlo. “Cuando salió, sin palabras”, describió.

La sorpresa fue total cuando vio qué era: “Es un rollito de cinta adhesiva, cinta scotch. No tengo idea cómo llegó ahí”, contó. Calcula que podría haber estado alojado desde hace más de 30 años. Aunque no lo recuerda con claridad, cree que pudo haberlo aspirado mientras jugaba de chica.

El hallazgo le cambió la vida de un día para el otro. A los 35 años descubrió cómo es respirar normalmente. “Mi nariz sí funcionaba… no hay remate, todavía no lo puedo creer”, cerró, entre alivio e incredulidad.