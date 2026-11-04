La intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, prohibió que los empleados municipales tomen mate mientras atienden al público. La medida, implementada en esta localidad de Chaco, generó repercusión por tratarse de una de las costumbres más arraigadas entre los argentinos.

La jefa comunal explicó que la decisión responde a los reclamos de vecinos que denunciaron largas esperas para realizar trámites en las dependencias municipales.

Según relató, algunos contribuyentes manifestaron su malestar al observar que determinados trabajadores continuaban tomando mate mientras había personas esperando ser atendidas.

“El vecino no puede esperar que uno termine el mate”

Ayala defendió la disposición y aseguró que la prioridad de los empleados debe ser brindar una atención rápida y eficiente.

“El vecino que entra a la municipalidad tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate”, sostuvo.

🧉🚫“No más mate” dijo Magda Ayala, la intendenta que prohibió el mate en Barranqueras, Chaco La medida busca establecer nuevas pautas de comportamiento durante la jornada laboral y modificar ciertas prácticas dentro de las oficinas municipales. https://t.co/dXjvBOezPA — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) November 3, 2026

Además, explicó que la decisión no surgió de manera improvisada, sino que fue consecuencia de situaciones denunciadas meses atrás.

“Hace un par de meses vinieron algunos vecinos porque estaban haciendo largas filas y estaban muy enojados porque podían observar que en la atención al público había muchos mates”, señaló.

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La comparación con los trabajadores que cumplen tareas en la calle

Para justificar la medida, la intendenta comparó las condiciones laborales de quienes atienden al público con las de los empleados municipales que trabajan fuera de las oficinas.

En ese sentido, mencionó a los agentes encargados de la limpieza, el alumbrado público y el tránsito, quienes realizan sus tareas en la vía pública sin llevar el mate.

Ayala también recordó que el funcionamiento del municipio se sostiene con los aportes de los contribuyentes y los fondos provenientes de la coparticipación.

Por ese motivo, consideró necesario establecer pautas que garanticen una atención adecuada y eviten demoras innecesarias.

La prohibición se aplica durante la atención al público, por lo que no implica necesariamente que los trabajadores tengan vedado consumir mate durante toda su jornada laboral.